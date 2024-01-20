Українська влада затримала інвестбанкіра Мазепу за критику корупції в країні, - Bloomberg
У рамках розслідування, пов'язаного з проєктом у сфері нерухомості, українська влада затримала інвестиційного банкіра Мазепу, у відповідь його компанія заявила, що затримання стало відплатою за його скарги на тиск правоохоронних органів на бізнес
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з повідомленням пресслужби компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, у четвер, 18 січня, Державне бюро розслідувань взяло банкіра під варту, коли той намагався перетнути кордон з Польщею.
Речниця компанії Анна Дьяконова заявила, що в офісі Concorde Capital у Києві було проведено обшук і вилучено документи, пов'язані з бізнесом Мазепи, а також речі співробітників компанії. За її словами, обшуки були проведені й вдома у працівників, додавши, що правоохоронці зробили це без ухвали суду, що є порушенням процедури.
За словами Дьяконової, кримінальне провадження проти Мазепи пов'язане з будівництвом елітних котеджів під Києвом у 2013 році. У Державному бюро розслідувань ніхто не відповідав на телефонні дзвінки у неробочий час.
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Мазепа відверто критикує правоохоронні органи та суддів, звинувачуючи деяких з них у корупції та зловживанні службовим становищем. Він запропонував лідерам бізнесу об'єднатися для створення чорного списку корумпованих чиновників.
Згідно з інформацією на сайті Concorde Capital, Ігор Мазепа є членом правління організації під назвою "Ціна держави", "яка роз'яснює українцям питання державної економічної політики, одночасно просуваючи демократичні та ринкові зміни".
Відколи майже два роки тому почалося російське вторгнення в Україну і в країну почали надходити величезні обсяги допомоги, США та їхні союзники закликали київський уряд подвоїти свої зусилля у боротьбі з корупцією, оскільки Україна в Індексі сприйняття корупції Transparency International у 2022 році посіла 116-те місце зі 180 країн, а інвестори скаржаться на відсутність верховенства права.
Довідково. Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
- У четвер, 18 січня, в пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні затримали українського бізнесмена, засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Одночасно в компанії відбулися обшуки.
- Згодом ДБР заявило, що бізнесмен Мазепа - організатор схеми відчуження земель Київської ГЕС.
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