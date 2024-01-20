Ігор Мазепа: все, що варто знати про затримання бізнесмена

Банкіра, економіста й засновника інвестиційної компанії Concorde Capital, яка визнана однією з найкращих в Україні за різними рейтингами, Ігоря Мазепу ДБР звинувачує в махінаціях із відчуження земель Київської ГЕС.

Еспресо розповість, хто такий Ігор Мазепа та як йому вдалося стати впливовим бізнесменом та інвестором.

Про що в тексті:

хто такий Ігор Мазепа

чим займається його компанія

у чому звинувачують Ігоря Мазепу

реакція українського бізнесу на затримання інвестбанкіра

Хто такий Ігор Мазепа

Ігор Мазепа народився 2 липня 1976 року у Києві. Здобув дві вищі освіти в Київському національному економічному університеті за спеціальностями "Міжнародна економіка" та "Право". Кар'єру розпочав 1997 року в російсько-американській інвестиційній компанії Prospect Investments.

У 2000-му, у 24 роки, він вже став виконавчим директором у компанії, що торгувала цінними паперами. А у вересні 2004 року вирішив заснувати власну компанію - Concorde Capital (інвесткомпанія, що надає брокерські та інвестиційно-банківські послуги), де й донині є її генеральним директором.

У 2014 році балотувався до Верховної Ради від партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна". З 2016-го по 2018 рік входив до складу наглядової ради Укрсоцбанку.

Його компанія Concorde Capital потрапляла в топові міжнародні й вітчизняні рейтинги. Так, ще у 2007-му, за три роки після створення, зайняла перше місце в номінації "Найкраща українська угода M&A" за версією Міжнародної конференції Adam Smith. Ще через рік стає найкращим брокером в Україні за версією рейтингу The Thomson Reuters Extel Survey. У 2016 році – перше місце в номінації Cbonds Awards CIS "Кращий sales-трейдер на ринку України".

Уподобання і дозвілля Ігоря Мазепи

Крім роботи, Мазепа цікавиться веслуванням та бере участь у змаганнях. Команда клубу Concorde Capital посіла друге місце в змаганнях із веслування Кубка Принца Альберта II, які відбулись у Монако. Мазепа тоді теж був серед учасників.

Окрім спорту, Мазепа, ймовірно, охочий до полювання. Восени минулого року через це втрапив у міжнародний скандал. Його гелікоптер приземлився на полі хорватської агропромислової компанії. Повітряне судно побачили місцеві й викликали поліцію. ЗМІ писали, що він прилетів полювати на кабана. За фактом незаконного перетину кордону та приземлення в Хорватії гелікоптера Мазепи проти нього порушено кримінальну справу.

Прилетів банкір до Загреба з Італії, писали хорватські ЗМІ.

"Нічого страшного з ним не станеться, йому загрожує "великий" штраф, який для нього не повинен бути проблемою, враховуючи, що літак, на якому він прилетів, коштує близько 1,5 мільйона доларів".

Чому затримали Ігоря Мазепу

Під час повномасштабної війни Мазепа продовжив вести в Україні бізнесові справи, хоч останнім часом критикував правоохоронців і суддів через корупцію. Він заявляв, що бізнесу набрид "ментівський безпрєдєл", а відтак анонсував створення спеціального реєстру з корупціонерів і рейдерів у погонах, зазначав економічний оглядач Андрій Яніцький. У цьому з Мазепою тоді погоджувалися засновники компаній "Нова пошта" та "Розетка". Такий реєстр, вважав інвестор, допоможе бізнесу відбиватися від рейдерів.

18 січня бізнесмена Ігоря Мазепу затримали в пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні, а в офісі його компанії Concorde Capital відбулися обшуки. Того ж дня затримали також Юрія Мазепу – брата Ігоря.

У пресслужбі компанії Concorde Capital заявляли, що затримання Мазепи пов’язане з його публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу.

"Маємо справу з найбільшим ударом по інвестиційному ринку України за всю історію Незалежності. Компанія вже готує звернення до керівництва держави щодо тиску на компанію та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні. Це звернення планують підписати власники сотень великих бюджетоутворювальних українських компаній. Питання щодо тиску на Ігоря Мазепу починає вже виходити далеко за межі слідчих дій, розпочатих правоохоронцями, як тільки Ігор Мазепа не побоявся заявити на всю країну про корумпованість силових структур і про створення антирейтингу недобросовісних правоохоронців", – заявили в Concorde Capital.

Фото: facebook.com/Ig.Mazepa

Натомість у ДБР зазначають, що Мазепа організовував схеми протиправного заволодіння 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди Київської ГЕС.

"До злочинної організації входило майже два десятки фігурантів. Серед них відомі інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів. Вони діяли в інтересах декількох забудовників. Використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв’язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України", – йдеться в повідомленні.

Своє затримання прокоментував і сам Ігор Мазепа. Заявив, що у прокурорів біда з обрахунками, а з "російського сліду" у справі він бачить лише російські слова, почуті бізнесменом під час затримання.

"Підозра стосується виділення якоїсь земельної ділянки на 2,4 га. Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 мільйонів гривень. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене – не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на питання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав.

Прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 гривень, не 700 тисяч гривень, а 700 мільйонів гривень. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто як мінімум 1,2 мільярда гривень за справу, де нібито збитки становлять 7 мільйонів. Із цифрами у них біда: уявляю, які в них були шкільні оцінки з математики", – сказав банкір.

19 січня ввечері Печерський районний суд Києва ухвалив рішення взяти під варту інвестиційного банкіра Ігоря Мазепу до 27 лютого з можливістю застави у 349 млн грн. Розмір застави зменшили, адже спершу він становив 700 млн грн.

Фото: Дмитро Дідора

Реакція бізнесу на затримання братів Мазеп

Засновник і голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський написав:

"Виглядає як організована диверсія проти економіки країни. Закрити інвест-банкіра Ігоря Мазепу за звинуваченнями в земельному кейсі 2013-го року, без санкції суду, без адвокатів (там безліч абсурдних деталей). Який їхав у Давос. Ідеально, щоб повністю закрити двері великим інвесторам в Україну. Це рішення силових структур може бути найдорожчим рішенням для української економіки й Української держави. Втратити інвестиційне майбутнє, бо хтось дуже хотів землю під Києвом? Блумберг вже ху…ть. Невдовзі, думаю, буде і FT і WSJ.", – написав Конотопський.

Відгукнувся на затримання Мазепи й нардеп Ярослав Железняк.

"Це історія не про Ігоря. Ще раз: він не той бізнесмен, шляхом якого я захоплююсь. Але він все ж таки бізнесмен і черговий приклад, як правоохоронці, зібрані в одному телефоні ОП, продовжують давити бізнес. І таких прикладів усе більше.

Останнім часом я багато спілкувався на тему силовиків з різними дуже крутими бізнесменами (якими більшість із нас захоплюється). Так ось, вони майже всі планують виїжджати з країни. Не через війну, обстріли чи навіть податки… А через те, що у кожного є ризик, що одного дня правоохоронці будуть ломитися у двері житла, де сплять їхні діти", – написав Железняк.

Гендиректор ОККО Василь Даниляк написав, що затримання Мазепи співробітниками ДБР в межах "розслідування справи 2013 року" є дуже поганим сигналом усьому бізнесу в Україні.

"Ігоря як інвестбанкіра, бізнесмена і товариша знаю з 2004 року, і він ніколи не заробляв гроші на "державі" чи на "державному". Всі гроші заробляв завдяки розуму, працездатності і креативності. Завдяки інвестиціям у різні, не завжди прості бізнес-проєкти в Україні, де сьогодні працюють тисячі людей. Таке відношення держави до нормальних бізнесменів, які сплачують великі податкові надходження до бюджету України, яка воює, є неприпустимим і підриває національну економіку, а значить, і безпеку нашої держави", – визначив Даниляк.

Володимир Многолєтний, співзасновник та СЕО Genesis, зауважив, що компанія Concorde Capital привела цілу низку міжнародних інвесторів до України.

"Ось уже 2 роки війни. Я не бачив узагалі жодного таємничого "зарубіжного інвестора", готового вкладатися в Україну. Основні інвестори й творці нових робочих місць у країні – це український бізнес. Абсолютно переконаний, що той самий український бізнес й інвестуватиме (або не інвестуватиме) в країну наступні 10 років і саме від загальної позиції українського бізнесу залежить те, в якій країні ми будемо жити за 10 років".