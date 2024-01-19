Суд обрав запобіжний захід фігурантам у справі бізнесмена Мазепи

Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що суд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи, у якій затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу та його брата Юрія Мазепу.

Суд частково задовольнив клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 500 млн грн. Підозрюваних відправили під варту, але зменшили розмір застави.

Кореспондент Еспресо із зали суду повідомив, що прокурори просили суд про запобіжні заходи у вигляді застав у 700 млн грн для Ігоря Мазепи та 500 млн грн - для Юрія Мазепи.

Адвокати братів Мазеп попросили відвід судді, проте суд відхилив прохання захисту.

Фото: Дмитро Дідора

Раніше, 18 січня, в пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні затримали українського бізнесмена, засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Одночасно в компанії відбулися обшуки.

ДБР заявило, що бізнесмен Ігор Мазепа - організатор схеми відчуження земель Київської ГЕС.

В інвесткомпанії Мазепи прокоментували затримання

Пресслужба компанії Concorde Capital заявила, що затримання Мазепи пов’язане з його публічною позицією щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу.

"Маємо справу з найбільшим ударом по інвестиційному ринку України за всю історію Незалежності. Сьогодні засновник Concorde Capital Ігор Мазепа був затриманий працівниками ДБР та поліції. Силовики діяли протизаконно та агресивно, допустили всі можливі процесуальні порушення в ході серії обшуків: не допустили адвокатів, вилучали всі без розбору документи та особисті кошти працівників компанії, обшукали офіс компанії без ухвали суду та з виламуванням дверей. Компанія вже готує звернення до керівництва держави щодо тиску на компанію та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні. Це звернення планують підписати власники сотень великих бюджетоутворювальних українських компаній. Питання по тиску на Ігоря Мазепу починає вже виходити далеко за межі слідчих дій, розпочатих правоохоронцями, як тільки Ігор Мазепа не побоявся заявити на всю країну про корумпованість силових структур та про створення антирейтингу недобросовісних правоохоронців", - заявили в Concorde Capital.

У компанії заявили, що при інкримінованих Мазепі збитках у 7 млн грн обвинувачення просить для нього заставу 700 млн грн, а його брату - 500 млн грн.

"Зауважуємо, що затримали власника котеджного містечка, а не когось з держслужбовців, який нібито виділяв землю не за законом", - додали в Concorde Capital.

Заява Мазепи

Бізнесмен прокоментував три пункти у справі, відкинувши версію присутності "російського сліду" в його діяльності, заявивши, що він не виділяв нікому жодних земельних ділянок, а також обурився розміром застави, яку просять прокурори.

"По суті справи. Перше: із "російського сліду" в цій справі – хіба що деякі російські слова, які я почув при затриманні. Але то на їх совісті.

Друге: підозра стосується виділення якоїсь земельної ділянки на 2,4 га. Хтось там порахував, що ця операція завдала збитків державі на 7 мільйонів гривень. Кажуть, виділили з порушенням законодавства. Чому прийшли до мене – не ясно, бо я нікому ніяких державних ділянок не виділяв. Відповіді на питання, чи затримали тих, хто виділяв, я не отримав.

Третє: прокурори просять як запобіжний захід для мене заставу в розмірі 700 млн грн. Не 700 грн, не 700 тис. грн, а 700 млн грн. І ще 500 млн грн за мого брата. Тобто, як мінімум 1,2 млрд грн за справу, де нібито збитки становлять 7 млн грн", - написав Мазепа у фейсбук.

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Довідково. Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.