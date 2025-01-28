"Уявний друг зіпсував аферу": ДПСУ затримала псевдоподружжя, яке намагалось незаконно виїхати в Польщу
Українські прикордонники затримали псевдоподружжя з Києва, яке намагалося незаконно перетнути кордон з Польщею
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
За словами прикордонників, шлюбну аферу "подружжя" з Києва зіпсував уявний друг.
"Чоловік уклав шлюб із жінкою з інвалідністю, і за версією "пари" в Польщу вони прямували провідати товариша. Їхня легенда про уявного друга не витримала перевірки, як і їхні розповіді про спільне життя. Жінка після переправлення чоловіка мала отримати винагороду – $2 тис.", - пише ДПСУ.
Тепер "парі" загрожує кримінальна відповідальність.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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