"Уявний друг зіпсував аферу": ДПСУ затримала псевдоподружжя, яке намагалось незаконно виїхати в Польщу

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

За словами прикордонників, шлюбну аферу "подружжя" з Києва зіпсував уявний друг.

"Чоловік уклав шлюб із жінкою з інвалідністю, і за версією "пари" в Польщу вони прямували провідати товариша. Їхня легенда про уявного друга не витримала перевірки, як і їхні розповіді про спільне життя. Жінка після переправлення чоловіка мала отримати винагороду – $2 тис.", - пише ДПСУ.

Тепер "парі" загрожує кримінальна відповідальність.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.