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В Одесі підліток вистрелив у безпритульного пса: у тварини травмовано око, почато кримінальне провадження

Катерина Єсікова
19 серпня, 2024 понедiлок
22:32
Кримінал собака, пес

В Одесі правоохоронці затримали 16-річного підлітка, який вистрілив у безпритульного пса. Тварину з травмою ока відвезли у ветеринарну клініку

Зміст

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Так, місцева жінка звернулася до правоохоронців та розповіла про подію, що сталася на розі вулиць Генерала Бочарова та Жоліо-Кюрі. Одеситка розповіла, що бачила, як юнак з компанії молодих людей вистрілив у безпритульного пса. 

"Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами, а наступного дня встановили причетну до правопорушення особу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваним виявився 16-річний хлопець. Наразі поліцейські опитують його у присутності батька. Попередньо встановлено, що підліток стріляв у собаку з пневматичного пістолета, який потім сховав у родичів в одному з сіл Одеського району.

  • В Одеській області затримали двох 18-річних хлопців та 15-річну дівчину: їх підозрюють у підпалі релейних шаф Укрзалізниці за вказівкою російських спецслужб.
Теги:
Суспільство
Одещина
поліція
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