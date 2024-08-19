В Одесі підліток вистрелив у безпритульного пса: у тварини травмовано око, почато кримінальне провадження
В Одесі правоохоронці затримали 16-річного підлітка, який вистрілив у безпритульного пса. Тварину з травмою ока відвезли у ветеринарну клініку
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Так, місцева жінка звернулася до правоохоронців та розповіла про подію, що сталася на розі вулиць Генерала Бочарова та Жоліо-Кюрі. Одеситка розповіла, що бачила, як юнак з компанії молодих людей вистрілив у безпритульного пса.
"Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами, а наступного дня встановили причетну до правопорушення особу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підозрюваним виявився 16-річний хлопець. Наразі поліцейські опитують його у присутності батька. Попередньо встановлено, що підліток стріляв у собаку з пневматичного пістолета, який потім сховав у родичів в одному з сіл Одеського району.
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