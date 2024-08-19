В Одесі підліток вистрелив у безпритульного пса: у тварини травмовано око, почато кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Так, місцева жінка звернулася до правоохоронців та розповіла про подію, що сталася на розі вулиць Генерала Бочарова та Жоліо-Кюрі. Одеситка розповіла, що бачила, як юнак з компанії молодих людей вистрілив у безпритульного пса.

"Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами, а наступного дня встановили причетну до правопорушення особу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваним виявився 16-річний хлопець. Наразі поліцейські опитують його у присутності батька. Попередньо встановлено, що підліток стріляв у собаку з пневматичного пістолета, який потім сховав у родичів в одному з сіл Одеського району.