В Одесі СБУ викрила "бойову групу", яка готувала силове захоплення влади: керівнику і його помічнику оголосили підозри

Про це інформує пресслужба СБУ.



У результаті спецоперації в Одесі вже затримали керівника цієї групи та його "праву руку".

У них вилучили понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами, боєприпаси, бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження.

Як зазначають у СБУ, за інструкцією російської спецслужби ще на початку повномасштабного вторгнення РФ підозрювані готувалися до силового захоплення держустанов на Одещині. Окрім штурмів адмінбудівель, фігуранти мали атакувати Сили оборони з тилу, якби окупанти наближалися до Одеси.

Утім, після невдач рашистів на фронті цю оперативно-бойову групу перевели в режим очікування й активували лише влітку 2024 року, коли отримали таємні завдання.

За даними слідства, головним в агентурно-бойовій групі російського ГРУ був 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму. Після захоплення півострова він переїхав до Одеси, де на початку повномасштабної війни почав формувати оперативно-бойові загони під виглядом кількох громадських організацій.

Для загалу ГО займалися питаннями військової історії, екології та юриспруденції, а насправді створили підпільні групи: снайперів, розвідки, зв’язку, оперативного забезпечення і одну з основних – штурмову групу. У підборі потенційних кандидатів фігуранти надавали перевагу громадянам зі спеціальними навичками та досвідом ведення бойових дій або вузькопрофільним спеціалістам.

Зазначається, що у разі захоплення Одеси учасникам групи обіцяли посади у місцевій окупаційній адміністрації РФ.

Загалом фігуранти завербували до складу ворожого осередку понад 20 людей, які підпорядковувалися своєму керівнику за принципами військової ієрархії. Наразі всі вони перебувають під слідством.

Під час обшуків у фігурантів також було вилучено інструкції з підривної діяльності, холодну зброю, зокрема з логотипом спецслужб РФ, та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за статтями про дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

Наразі затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.