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В Одесі затримали чоловіка, який зарізав підлітка за відмову дати закурити

8 травня, 2024 середа
11:50
Кримінал напад з ножем
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Уночі в Одесі чоловік вдарив підлітка ножем у серце за відмову дати закурити: його затримали та оголосили підозру в умисному вбивстві

Про це інформує Одеське районне управління поліції. 

Вказано, що інцидент виник на вулиці Варненській. Два підлітки йшли додому і зустріли двох чоловіків, які сиділи на лавці біля дитячого майданчика. Ті попросили їх дати закурити. 16-річні хлопці їм відмовили. Після цього незнайомці почали з ними словесну перепалку та штовханину.

Один з чоловіків побив хлопця, але йому вдалося скористатися сльозогінним балончиком і втекти, він зателефонував до однієї з приватних охоронних фірм з проханням допомоги.

"У той самий час другий зловмисник "розбирався" з другим школярем і в ході сутички вдарив його ножем у груди, пошкодивши серце. Коли побитий юнак повернувся, його приятель лежав на землі у крові, а компанії незнайомців вже не було. Він викликав "швидку". Приїхали охоронці, намагались надати пораненому одеситу долікарську допомогу, але, на жаль, він помер до приїзду медиків", - йдеться у повідомленні. 

Згодом правоохоронці встановили особу та місцепроживання нападника і затримали його в орендованій квартирі в Хаджибейському районі міста. Це виявився 24-річний житель Харкова. Його причетність до злочину підтвердило дослідження біологічних слідів, вилучених під час першочергових слідчих дій.

Під час проведення слідчих дій чоловік розповів, що викинув знаряддя злочину на козирок над під’їздом житлового будинку неподалік від місця події. Правоохоронці вилучили ніж та разом з іншими речовими доказами скерують на експертизу.

Харків'янину повідомили про підозру  в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Наразі правоохоронці клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне чоловікові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

"Слідство триває. Також зауважимо, що встановлені усі учасники даної події. За фактом побиття другого підлітка розпочато провадження за статтею 125 ККУ.  За результатами судових експертиз та інших доказів, які будуть зібрані під час досудового розслідування обох проваджень, слідчі нададуть правову кваліфікацію всім діянням усіх фігурантів", - додали правоохоронці. 

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше на Житомирщині вчитель із ножем напав на своїх колишніх учнів, унаслідок чого один із них загинув. Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві. 
Теги:
Суспільство
Україна
Одеса
поліція
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