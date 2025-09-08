В Одесі затримали ексморяка, який на пенсії виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у місті
СБУ затримала 60-річного одесита, який виготовляв саморобні вибухові пристрої і закладав їх на замовлення ФСБ
Про це поінформувала Служба безпеки.
Затриманий чоловік виявився колишнім моряком на торговельному судні, який після виходу на пенсію пішов на співпрацю з РФ. ФСБ завербувала його, коли фігурант перебував у своєї сестри в Росії на початку повномасштабної війни. За вказівкою окупанта, чоловік повернувся до Одеси через треті країни.
"Після прибуття в Україну агент спочатку виконував "тестові" завдання куратора – "звітував" йому про наслідки ворожих "прильотів" по місту. Потім російський спецслужбіст проінструктував свого поплічника щодо виготовлення СВП та "пріоритетних" місць закладення вибухівки у схрони", – інформує СБУ.
Окрім того, підозрюваний підсилював вибухові пристрої металевими гайками та болтами, а також споряджав їх мобільними телефонами для дистанційного підриву.
Чоловік закладав готову вибухівку у схрони на території морського узбережжя та відправляв їхні координати ворожим службам.
Служба безпеки оголосила фігуранту підозру в закінченому замаху на терористичний акт. Нині пенсіонер перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- Раніше контррозвідка Служби безпеки затримала у Запоріжжі російського агента, який готував нову серію повітряних атак окупантів по енергетичній інфраструктурі України. Тепер йому загрожує довічне ув’язнення.
