В Одесі затримали ексморяка, який на пенсії виготовляв саморобні вибухові пристрої для підривів у місті

Про це поінформувала Служба безпеки.

Затриманий чоловік виявився колишнім моряком на торговельному судні, який після виходу на пенсію пішов на співпрацю з РФ. ФСБ завербувала його, коли фігурант перебував у своєї сестри в Росії на початку повномасштабної війни. За вказівкою окупанта, чоловік повернувся до Одеси через треті країни.

"Після прибуття в Україну агент спочатку виконував "тестові" завдання куратора – "звітував" йому про наслідки ворожих "прильотів" по місту. Потім російський спецслужбіст проінструктував свого поплічника щодо виготовлення СВП та "пріоритетних" місць закладення вибухівки у схрони", – інформує СБУ.

Окрім того, підозрюваний підсилював вибухові пристрої металевими гайками та болтами, а також споряджав їх мобільними телефонами для дистанційного підриву.

Чоловік закладав готову вибухівку у схрони на території морського узбережжя та відправляв їхні координати ворожим службам.

Служба безпеки оголосила фігуранту підозру в закінченому замаху на терористичний акт. Нині пенсіонер перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.