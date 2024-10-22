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В Одесі затримали львів'янина, підозрюваного в організації замаху на місцевого бізнесмена на замовлення спецслужб РФ

Юлія Лаврук
22 жовтня, 2024 вiвторок
13:40
Кримінал

В Одесі СБУ та Нацполіція затримала львів'янина, якого підозрюють в організації вбивства місцевого голови громадського формування з охорони правопорядку на замовлення російських спецслужб

Зміст

Про це повідомляють СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний отримав від російських спецслужб РФ замовлення на вбивство одеського бізнесмена - голови громадського формування з охорони правопорядку.

У прокуратурі зазначили, що 43-річний українець знайшов кілера, якому пообіцяв $80 тис. за виконання замовлення. Проте співробітники Служби безпеки та поліції запобігли злочину.

Правоохоронці інсценували вбивство голови громадського формування, фото та відео з закривавленим чоловіком надали замовнику, а інформацію про нібито вбивство висвітлили у медіа.

"Організатора злочину затримано після надання "доказів" виконання замовлення. Вилучено телефон з листуванням з російським куратором, а також бойову гранату "Ф-1"", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що Росія замовила вбивство бізнесмена, тому що хотіла здійснити "показову" ліквідацію діяча, котрий публічно підтримував мобілізацію.

Також правоохоронці встановили, що після успішного виконання вбивства спецслужби РФ планували замовити вбивства інших активістів з публічною проукраїнською позицією.

Наразі перевіряють причетність підозрюваного до організації посягань на життя інших українських діячів на замовлення РФ, а також інших злочинів проти основ нацбезпеки України.

Фігуранту повідомили про підозру за такими статтями КК України: ч. 2 ст. 15, пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Зазначимо, що правоохоронці раніше повідомляли, що пізно увечері 18 жовтня 2024 року у передмісті Одеси знайшли тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. 
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Новини
Україна
Росія
Одеса
СБУ
Одещина
поліція
мобілізація
Війна з Росією
Офіс генпрокурора
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