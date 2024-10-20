В Одесі знайшли застреленим бізнесмена Бейбутяна, чия організація на початку мобілізації допомагала ТЦК, - ЗМІ

Про вбивство повідомила пресслужба поліції Одещини.

Зазначається, що небіжчика із вогнепальними пораненнями було виявлено на узбіччі дороги у передмісті Одеси. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті про умисне вбивство.

Фото: поліція Одещини

При цьому ім'я загиблого правоохоронці не назвали.

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Одеська журналістка-розслідувачка Ірина Гриб повідомила, що на Старолюстдорфській дорозі під Одесою знайшли застреленим місцевого підприємця Геннадія Бейбутяна. Він був власником бізнесу з продажу та обслуговування автомобілів, а також головою дачного кооперативу "Лагуна".

"Тіло з кількома вогнепальними пораненнями виявлено біля його автомобіля на узбіччі. Слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких замовне вбивство та можливий конфлікт на дорозі", - написала журналістка у телеграм.

В одеському виданні "Думська" зазначили, що після кількох скандалів Бейбутян очолив громадську організацію "Підрозділ сприяння правоохоронним органам".

Фото: Думська

У лютому 2024 року представник ГФОГП вибив вікно в машині одесита, який знімав блокпост. У ТЦК та поліції заявили, що не мають до інциденту жодного стосунку. Сторони з’ясували конфлікт у приватному порядку.

Також організація фігурувала й у корупційному скандалі. Наприкінці 2023 року заступника її голови затримали за допомогу ухилянтам від мобілізації. За версією слідства, він обіцяв за гроші оформити посвідчення, які дають бронь.

Три роки тому, у вересні 2021 року, Бейбутян фігурував у скандалі щодо незаконного захоплення влади в кооперативі "Лагуна" та нападу на журналістів, які приїхали висвітлювати цю тему.