В Одесі знайшли застреленим бізнесмена Бейбутяна, чия організація на початку мобілізації допомагала ТЦК, - ЗМІ
Пізно увечері 18 жовтня 2024 року у передмісті Одеси знайшли тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Припускається, що загинув бізнесмен Геннадій Бейбутян, чия організація патрулювала місто під час комендантської години та супроводжувала працівників військкомату
Про вбивство повідомила пресслужба поліції Одещини.
Зазначається, що небіжчика із вогнепальними пораненнями було виявлено на узбіччі дороги у передмісті Одеси. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті про умисне вбивство.
Фото: поліція Одещини
При цьому ім'я загиблого правоохоронці не назвали.
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Одеська журналістка-розслідувачка Ірина Гриб повідомила, що на Старолюстдорфській дорозі під Одесою знайшли застреленим місцевого підприємця Геннадія Бейбутяна. Він був власником бізнесу з продажу та обслуговування автомобілів, а також головою дачного кооперативу "Лагуна".
"Тіло з кількома вогнепальними пораненнями виявлено біля його автомобіля на узбіччі. Слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких замовне вбивство та можливий конфлікт на дорозі", - написала журналістка у телеграм.
В одеському виданні "Думська" зазначили, що після кількох скандалів Бейбутян очолив громадську організацію "Підрозділ сприяння правоохоронним органам".
Фото: Думська
У лютому 2024 року представник ГФОГП вибив вікно в машині одесита, який знімав блокпост. У ТЦК та поліції заявили, що не мають до інциденту жодного стосунку. Сторони з’ясували конфлікт у приватному порядку.
Також організація фігурувала й у корупційному скандалі. Наприкінці 2023 року заступника її голови затримали за допомогу ухилянтам від мобілізації. За версією слідства, він обіцяв за гроші оформити посвідчення, які дають бронь.
Три роки тому, у вересні 2021 року, Бейбутян фігурував у скандалі щодо незаконного захоплення влади в кооперативі "Лагуна" та нападу на журналістів, які приїхали висвітлювати цю тему.
- У суботу, 19 жовтня, в одному з районів Запоріжжя стався конфлікт між цивільними чоловіками та військовослужбовцями ТЦК. Цивільний став принижувати ТЦК й "кликав на допомогу". Військовий вистрілив у повітря.
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