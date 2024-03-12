В Україні ліквідували одну з найбільших агентурних мереж ФСБ, яка поширювала прокремлівські наративи й діяла "під прикриттям" УПЦ МП

Про це повідомляє СБУ та Офіс генерального прокурора.

Зазначено, що це - одне з найбільших угруповань, яке діяло в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. До її складу ввійшли керівники громадських організацій, працівники медійного блоку УПЦ МП, які створювали матеріали, що пропагували повернення України під російський вплив у релігійній, культурній та політичній сферах.

В організації була чітка ієрархія та розподіл функцій. Вона також постійно підтримувала зв’язок із найбільшими російськими медіа, які "підхоплювали "потрібний" контент".

Фото: СБУ

"Здійснюючи інформатаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати нашу державу на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами", - зазначають у СБУ.

Служба безпеки викрила понад 15 учасників угруповання. Чотирьох ключових осіб затримали, серед яких - один з очільників київського храму УПЦ МП. У повідомленні акцентують, що він входив до агентурного апарату спецслужби ворога.

Фото: СБУ

"За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, у яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України. Для цього фігурант особисто інструктував "виконавців" – інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом "політекспертів" і готували провокативні дописи та відеосюжети", - розповідають у СБУ.

Пропагандистський контент фігуранти поширювали на сторінках у соціальній мережі Facebook, офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП, а також через десятки підконтрольних каналів у Telegram та YouTube.

У столиці в ході обшуків у затриманих виявили мобільні телефони й комп’ютерну техніку, які вони використовували для роботи на користь РФ.

Фото: СБУ

"На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ⁠ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації); ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою); чч. 1, 2 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України)", - резюмують у СБУ.

Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманим - тримання під вартою. Водночас триває розслідування, аби встановити усі обставини злочину й притягнути винних до відповідальності. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.