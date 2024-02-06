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В Україні викрили російську агентурну мережу, до якої входили посадовці ГУР і СБУ

6 лютого, 2024 вiвторок
10:39
Кримінал Контррозвідка СБУ

Служба безпеки затримала пʼять українців, яких звинувачують в участі в агентурній мережі, пов'язаній з російською ФСБ. До групи входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Служба безпеки нейтралізувала потужну агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи", - йдеться в повідомленні.

Серед них - колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ. Вони передавали розвіддані про Сили оборони та стратегічно важливі енергообʼєкти.

Фігуранти тримали звʼязок з одним і тим самим куратором - співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму.

За матеріалами слідства, експосадовець зовнішньої розвідки був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі.

З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року - і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну.

Також російський агент передавав ФСБ секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Для конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував резиденту ворожої спецслужби.

Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України.

Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, "зливав" росіянам особисті дані українських захисників.

Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував для окупантів геолокацію фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

За даними слідства, ФСБ вербувала учасників групи, використовуючи, зокрема, погрози вбивства їх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували гроші.

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили пʼятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Їм уже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Також напередодні СБУ затримала 5 підозрюваних у державній зраді за передачу спецслужбам РФ даних про ЗСУ, зокрема інженерку оборонного заводу Запоріжжя та чиновницю міськради на Донеччині. Усім фігурантам загрожує довічне ув'язнення.
Теги:
Україна
СБУ
ФСБ
державна зрада
ГУР
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