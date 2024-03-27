В Україні судитимуть 5 бойовиків, серед яких учасники м'ясних штурмів і снайпер

Про це інформує СБУ.

Як встановило слідство, на початку повномасштабного російського вторгнення чоловіки проживали на тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей. Згодом вони добровільно вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

У лавах армії Росії чоловіки штурмували українські міста на сході та займалися зведенням фортифікацій. У лютому під час боїв у районах Авдіївки, Мар’їнки та Бахмута вони потрапили у полон.

"Серед затриманих військовою контррозвідкою СБУ – снайпер ворожого підрозділу, який у червні 2022 року обстрілював позиції Сил оборони у Сєвєродонецьку, а згодом воював на Донеччині. Ще один бойовик – спочатку був санітаром евакуаційного підрозділу медичного взводу окупантів, але невдовзі пройшов "курси" з тактики ведення бойових дій в умовах міської забудови. Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ще троє бойовиків були учасниками м'ясних штурмів Авдіївки та Мар’їнки, а також захоплювали місто Рубіжне на Луганщині.

Їм оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.