Воювали проти України на сході: підозру в держзраді оголосили двом бойовикам, один з них - ексрозвідник

Про це повідомила СБУ.

Фігуранти після початку повномасштабного вторгнення РФ за власним бажанням вступили до підрозділів Південного військового округу ворога.

Один із них потрапив у полон у ході боїв під Куп’янськом восени 2023 року - українець був розвідником штурмової бригади окупантів. Тоді ж весь його підрозділ у складі 30 військових знищили українські захисники. Згідно з даними слідства, ворожий розвідник - це мешканець Мелітополя, який жив у Росії впродовж 12 років.

"У жовтні 2023 року він "записався" до рядів окупаційних угруповань РФ та пройшов бойову підготовку на полігоні поблизу Курська. Після тренувань його включили до складу штурмової групи та відправили на передову у Харківській області", - йдеться в повідомленні.

Другого бойовика ЗСУ затримали під час боєзіткнення під Авдіївкою. Ним виявився мешканець Івано-Франківщини, який з метою уникнути покарання щодо справи торгівлі людьми виїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області. Там згодом вступив до лав бойовиків.

У вересні 2022 року чоловік став гранатометником 114-ї окремої мотострілецької бригади російських військ, у складі якої його відправили під Авдіївку.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ⁠⁠ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності)", - зазначено в повідомленні.

У СБУ додають, що фігуранта з Прикарпаття також кваліфікували за фактами колабораційної діяльності й участі у терористичній організації. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.