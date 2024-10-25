В Україні судитимуть чотирьох агентів РФ, які під прикриттям УПЦ МП поширювали ворожі наративи

Про це інформує Служба безпеки.

СБУ завершила досудове розслідування щодо фігурантів, які поширювали кремлівські наративи в Україні на замовлення РФ під прикриттям УПЦ МП.

Зазначено, що клірик УПЦ МП, який належав до агентурного апарату ФСБ, координував трьох спільників - "політичних експертів". Ті поширювали наративи окупантів, перебуваючи в Києві.

"У своїх матеріалах вони виправдовували війну РФ проти України та підбурювали до міжконфесійної ненависті у нашій державі", - додають у повідомленні.

Обвинувальні акти щодо чотирьох затриманих скерували до суду: фігурантам загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

СБУ також нагадує, що в березні цього року було затримано усіх чотирьох підозрюваних.

"Як встановило розслідування, обвинувачені входили до складу однієї з найбільших агентурних мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабної війни. Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий осередок нейтралізували на початку його підривної діяльності проти України", - йдеться в матеріалі.

Також триває спеціальне досудове розслідування стосовно ще 10 учасників групи: вони переховуються за кордоном.

Акцентується, що обвинувачений клірик УПЦ МП координував поширення антиукраїнського контенту через канали в telegram, офіційні сайти різних єпархій УПЦ МП і у facebook.

Затриманих на підставі зібраних доказів звинувачують за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою);

ч. 4 ст. 28, чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ