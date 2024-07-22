В Україні затримали диверсанта, який підпалив релейну шафу Укрзалізниці в Києві

Про це пише СБУ.

Основними цілями для фігуранта були релейні шафи вздовж магістральних залізничних ліній у Києві.

Відомо, що ворог залучив підозрюваного для диверсійної діяльності через Telegram-канали, де чоловік шукав швидкого заробітку.

Для виконання завдання росіян фігурант спочатку погодив із куратором "ціль на підпал", після чого вилив на технологічне обладнання Укрзалізниці легкозаймисту суміш та підпалив її. Загоряння шафи чоловік зафільмував на мобільний телефон для звітування російським окупантам. Згідно з даними СБУ, диверсант мав здійснити ще кілька підпалів на ключових обʼєктах Укрзалізниці.

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки затримала фігуранта "по гарячих слідах" у результаті спецоперації у столиці.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у матеріалі.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Служба безпеки України