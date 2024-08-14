В Україні затримали посадовицю Херсонського суду, яка під час окупації працювала в адміністрації РФ
Служба безпеки України затримала секретарку відділу Херсонського суду, яка під час окупації міста працювала в адміністрації окупантів і стала "інспекторкою" управління виконання покарань в області
Про це повідомляє СБУ.
Відомо, що 39-річна фігурантка на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну була інспекторкою з виконання покарань місцевої пенітенціарної установи.
Під час окупації жінка підтримала ворога й стала працювати в російській адміністрації "інспекторкою" управління виконання покарань в області. Загарбники присвоїли їй звання "лейтенанта внутрішньої служби РФ".
Відповідно до слідства, підозрювана вела облік увʼязнених і їхній розподіл по камерах у вʼязниці РФ - її окупанти облаштували на базі захопленої виправної колонії у Херсоні.
Після того, як ЗСУ звільнили обласний центр, жінка "залягла на дно", тривалий час не виходила з оселі. Згодом вона влаштувалася на роботу до місцевого суду.
Фігурантка навмисно приховала співпрацю з росіянами під час заповнення анкетних даних та зарахування до держустанови.
Підозрювану затримали на робочому місці.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території)", - резюмують у СБУ.
Жінку відсторонили від посади. Їй загрожує до 15 років за ґратами.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 14 серпня Служба безпеки України викрила агентурну мережу ФСБ, у якій брали участь ексохоронці президента-втікача Віктора Януковича, а також чинний військовослужбовець Нацгвардії.
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