В Україні затримали посадовицю Херсонського суду, яка під час окупації працювала в адміністрації РФ

Про це повідомляє СБУ.

Відомо, що 39-річна фігурантка на момент повномасштабного вторгнення РФ в Україну була інспекторкою з виконання покарань місцевої пенітенціарної установи.

Під час окупації жінка підтримала ворога й стала працювати в російській адміністрації "інспекторкою" управління виконання покарань в області. Загарбники присвоїли їй звання "лейтенанта внутрішньої служби РФ".

Відповідно до слідства, підозрювана вела облік увʼязнених і їхній розподіл по камерах у вʼязниці РФ - її окупанти облаштували на базі захопленої виправної колонії у Херсоні.

Після того, як ЗСУ звільнили обласний центр, жінка "залягла на дно", тривалий час не виходила з оселі. Згодом вона влаштувалася на роботу до місцевого суду.

Фігурантка навмисно приховала співпрацю з росіянами під час заповнення анкетних даних та зарахування до держустанови.

Підозрювану затримали на робочому місці.

"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території)", - резюмують у СБУ.

Жінку відсторонили від посади. Їй загрожує до 15 років за ґратами.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.