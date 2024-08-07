ВАКС дозволив конфіскувати майно так званої міністерки охорони здоров’я "ЛНР" Пащенко
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення, яким позовні вимоги Міністерства юстиції України до міністерки охорони здоров'я "ЛНР" Наталії Пащенко, задоволені повністю
Про це повідомляє Міністерство юстиції.
Зазначається, що на підставі рішення ВАКС до Пащенко, застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" та стягнуто в дохід держави активи, якими підсанкційна особа володіє прямо та опосередковано, а саме:
- двокімнатну квартиру в Ірпені;
- дві квартири, що розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.
Сама Пащенко щонайменше з 2018 року добровільно почала обіймати посаду так званого міністра охорони здоров’я "ЛНР". Крім цього, посадовиця публічно підтримує та активно поширює пропагандистські наративи РФ.
- 19 липня ВАКС зобовʼязав НАБУ внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо міського голови Львова Андрія Садового.
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