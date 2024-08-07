ВАКС дозволив конфіскувати майно так званої міністерки охорони здоров’я "ЛНР" Пащенко

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Зазначається, що на підставі рішення ВАКС до Пащенко, застосовано санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції" та стягнуто в дохід держави активи, якими підсанкційна особа володіє прямо та опосередковано, а саме:

двокімнатну квартиру в Ірпені;

дві квартири, що розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

Сама Пащенко щонайменше з 2018 року добровільно почала обіймати посаду так званого міністра охорони здоров’я "ЛНР". Крім цього, посадовиця публічно підтримує та активно поширює пропагандистські наративи РФ.