ВАКС призначив 9 млн гривень застави для бригадного генерала СБУ Вітюка

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Суддя Маркіян Галабала частково задовольнив клопотання САП, встановивши розмір застави для генерала СБУ Вітюка у 3 000 неоподатковуваних мінімумів - понад 9 мільйонів гривень.

Також Вітюка зобов’язали виконувати низку обов’язків, зокрема з’являтися за викликом детективів НАБУ, не залишати територію Київської області, здати закордонний паспорт та інформувати слідчих про зміну місця перебування.

Раніше генерал СБУ та його адвокати відкидали усі звинувачення, запевняючи суд у тому, що він не має наміру переховуватись від слідства, впливати на свідків або залишати територію України. Вони також зазначили, що генерал виконує службові завдання за наказом командування і може бути направлений у відрядження, зокрема й до зони бойових дій.

Що передувало

Навесні 2024 року журналісти Слідство.Інфо виявили, що родина тодішнього голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Зокрема, дружина Вітюка є власницею квартири в будинку преміумкласу площею 195 квадратних метрів.

Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже $1,5 млн. На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно $3 тис. за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці.

За підрахунками журналістів, Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту. Або 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі. Водночас у декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 млн 800 тис. грн. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша ринкової.

Пізніше Вітюк прокоментував цю ситуацію та заявив, що коментарі з цього приводу він надасть "трошки згодом".

Згодом Слідство.Інфо заявило, СБУ що могла давати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту, який викрив елітне майно родини Вітюка. Пресслужба СБУ зазначила, що вони, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять перевірку щодо інформації.

"Зазначаємо, що згідно з законом співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами", - наголосили у відомстві.

Після цього очільник СБУ Василь Малюк заявив, що відсторонив Вітюка від виконання обов'язків керівника департаменту кібербезпеки СБУ. Його відправили для проходження служби до бойового підрозділу ДКІБ.

2 вересня Іллі Вітюку оголосили про підозру за статтями щодо незаконного збагачення та неправдивого декларування. У Службі безпеки заявили, що НАБУ і САП діють упереджено.