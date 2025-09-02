Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Кримінал Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП

Бригадному генералу СБУ Вітюку оголосили підозру в незаконному збагаченні. У Службі безпеки заявляють про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП

Ольга Бабишена
2 вересня, 2025 вiвторок
19:00
Кримінал Ілля Вітюк

Бригадному генералу і колишньому голові департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку оголосили підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. У Службі безпеки заявили про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП

Зміст

Про це інформують САП і НАБУ

За даними слідства, у грудні 2023 року посадовець СБУ придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї, а саме дружину. Водночас за договором її вартість становить 12,8 млн грн. Для обґрунтування походження коштів дружина підозрюваного вказала, що заробила їх як ФОП, надаючи від лютого 2022 року юридичні та консалтингові послуги.

"Слідчі встановили, що на рахунки ФОПа дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ "Укрзалізниця" у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою.Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн.

Тому посадовцеві СБУ оголосили підозру у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України). 

фото: САП, НАБУ

Реакція СБУ

У Службі безпеки України розповіли, що підозру отримав бригадний генерал СБУ І. Вітюк, заявивши, що СБУ сприймає такі дії, як відповідь на обґрунтоване затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня цього року. Зокрема, в СБУ нагадали, що викрили на торгівлі з РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь НАБУ, а іншого співробітника Бюро – затримали за державну зраду та передачу інформації до РФ. 

"На переконання СБУ, оголошення підозри І.Вітюку з боку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів. Підозру І. Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора року тому. За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І.Вітюку", - йдеться у повідомленні. 

У СБУ заявляють, що під час розслідування слідство проігнорувало:

  • висновки багатьох експертиз, які спростували купівлю житла за заниженою ціною. Зокрема, і тих експертиз, які ініціювало саме НАБУ;
  • висновок НАЗК, яке після проведення ретельних перевірок не знайшло ознак незаконного збагачення в родини І.Вітюка;
  • ведення підприємницької діяльності дружини І.Вітюка та отримання нею законних та задекларованих доходів, за які було придбано житло для родини (підтверджено низкою державних експертиз); 
  • покази численних свідків, які попри тиск з боку слідства, спростовують версію сторони обвинувачення.

Також в СБУ нагадали про внесок Вітюка у захист України з перших днів повномасштабного вторгнення РФ, а саме відбиття кібератак на українські системи зв’язку, енергетичну та ЖКГ-інфраструктуру, контрнаступальні операції у кіберпросторі, які здійснював Департамент кібербезпеки під його керівництвом. Крім того, за даними СБУ, Вітюк очолював одну з оперативно-бойових груп, яка займалася звільненням Київської області від окупантів; протягом 2024-2025 років у складі оперативно-бойових груп перебував у ротаціях у зоні бойових дій на територіях Сумської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Брав безпосередню участь у Курській операції.

"Зважаючи на все вищенаведене, є всі підстави говорити про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП на адресу співробітника СБУ. Зі свого боку, в тих кримінальних провадженнях, які стосуються співробітників НАБУ, СБ України й надалі працюватиме винятково у правовому полі, спираючись на ґрунтовну доказову базу та норми закону. Окремо наголошуємо – приналежність до будь-якої державної, правоохоронної, безпекової чи антикорупційної структури не дає жодних індульгенцій та не є приводом для уникнення відповідальності", - додали в СБУ. 

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

Навесні 2024 року журналісти Слідство.Інфо виявили, що родина тодішнього голови департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 млн грн за ринковою вартістю. Зокрема, дружина Вітюка є власницею квартири в будинку преміумкласу площею 195 квадратних метрів.

Квартира такого розміру з ремонтом у цьому ЖК може коштувати майже $1,5 млн. На сайтах з продажу нерухомості квартири без ремонту в цьому ЖК коштують приблизно $3 тис. за квадратний метр. Це майже втричі більше за середню ціну у столиці.

За підрахунками журналістів, Вітюк треба було сплатити 585 тисяч доларів за її квартиру без ремонту. Або 21,5 мільйона гривень за курсом на момент купівлі. Водночас у декларації Вітюка вказано, що ця квартира придбана за 12 млн 800 тис. грн. Тобто вказана у декларації ціна майже вдвічі менша ринкової.

Пізніше Вітюк прокоментував цю ситуацію та заявив, що коментарі з цього приводу він надасть "трошки згодом". 

Згодом Слідство.Інфо заявило, СБУ що могла давати вказівки представникам військкомату щодо вручення повістки журналісту, який викрив елітне майно родини Вітюка. Пресслужба СБУ зазначила, що вони, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять перевірку щодо інформації.

 "Зазначаємо, що згідно з законом співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами", - наголосили у відомстві. 

Після цього очільник СБУ Василь Малюк заявив, що відсторонив Вітюка від виконання обов'язків керівника департаменту кібербезпеки СБУ. Його відправили для проходження служби до бойового підрозділу ДКІБ.

