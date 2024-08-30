ВАКС залишив під вартою ексзаступника міністра енергетики Хейла
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 30 серпня залишила без змін запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу
Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
Таким чином експосадовцю Міненерго, якого затримали на одержанні неправомірної вигоди за надання дозволу на вивезення гірничовидобувного обладнання з прифронтового району, залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У САП зазначили, що судді заслухали аргументи як сторони захисту, так і обвинувачення.
У результаті ВАКС став на бік прокурорів та залишив Хейла під вартою.
- Нагадаємо, 12 серпня Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла до 8 жовтня 2024 року з можливістю внесення застави розміром 25 млн грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.41
- EUR Купівля 45.33Продаж 46
- Актуальне
- Важливе