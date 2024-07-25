ВАКС зобовʼязав НАБУ здійснити антикорупційну перевірку щодо голови Укренерго
Вищий антикорупційний суд зобовʼязав Національне антикорупційне бюро відкрити досудове розслідування щодо голови правління Укренерго Володимира Кудрицького через можливе отримання неправомірної вигоди
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
До ВАКС адвокат подав скаргу на НАБУ через незареєстровану заяву про злочин, що стосується голови Укренерго.
У заяві йдеться про можливі кримінальні правопорушення за статтями 209, 364 та 368 Кримінального кодексу України (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, зловживання службовим становищем, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди).
"Під час судового розгляду Скарги встановлено, що 01.07.2024 ОСОБА_6 на адресу НАБУ надіслано заяву про злочин від 28.06.2024, в якій заявником викладено обставини щодо можливого вчинення головою правління НЕК "Укренерго" ОСОБА_8 кримінальних правопорушень", - зазначено в ухвалі суду.
Суд розглянув скаргу й визнав, що Антикорупційне бюро мало зареєструвати заяву, оскільки вона охоплювала достатньо інформації про ймовірний злочин.
ВАКС частково задовольнив скаргу, зобовʼязавши НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливі злочини.
Водночас ухвалу ВАКС можуть оскаржити під час апеляції.
- 19 липня ВАКС зобовʼязав НАБУ внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо міського голови Львова Андрія Садового.
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