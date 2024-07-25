Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал ВАКС зобовʼязав НАБУ здійснити антикорупційну перевірку щодо голови Укренерго

ВАКС зобовʼязав НАБУ здійснити антикорупційну перевірку щодо голови Укренерго

Дар'я Куркіна
25 липня, 2024 четвер
19:19
Кримінал ВАКС

Вищий антикорупційний суд зобовʼязав Національне антикорупційне бюро відкрити досудове розслідування щодо голови правління Укренерго Володимира Кудрицького через можливе отримання неправомірної вигоди

Зміст

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

До ВАКС адвокат подав скаргу на НАБУ через незареєстровану заяву про злочин, що стосується голови Укренерго.

У заяві йдеться про можливі кримінальні правопорушення за статтями 209, 364 та 368 Кримінального кодексу України (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, зловживання службовим становищем, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди).

"Під час судового розгляду Скарги встановлено, що 01.07.2024 ОСОБА_6 на адресу НАБУ надіслано заяву про злочин від 28.06.2024, в якій заявником викладено обставини щодо можливого вчинення головою правління НЕК "Укренерго" ОСОБА_8 кримінальних правопорушень", - зазначено в ухвалі суду.

Суд розглянув скаргу й визнав, що Антикорупційне бюро мало зареєструвати заяву, оскільки вона охоплювала достатньо інформації про ймовірний злочин.

ВАКС частково задовольнив скаргу, зобовʼязавши НАБУ внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливі злочини.

Водночас ухвалу ВАКС можуть оскаржити під час апеляції.

  • 19 липня ВАКС зобовʼязав НАБУ внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо міського голови Львова Андрія Садового.

Теги:
Суспільство
Україна
НАБУ
Читайте також:
Тарас Цимбалюк
Автор Дар'я Тарасова
24 липня, 2024 середа
"Не лежить душа": актор Тарас Цимбалюк розповів, чому боїться мобілізації
Резерв+
Автор Юлія Юліна
23 липня, 2024 вiвторок
У застосунок Резерв+ додали нову позначку: подробиці
Карта Покровськ Торецьк липень
Автор Богдан Бачинський
24 липня, 2024 середа
Карта бойових дій за період 17-24 липня: Торецьк чи Покровськ – куди піде головний наступ росіян
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 44.52
    Продаж 45.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 липня
19:38
Рада безпеки ООН
Україна відмовилася від участі у засіданні Радбезу ООН під головуванням РФ
19:38
електроенергія, відключення
Графіки вимкнень світла 26 липня діятимуть більшу частину добу: деталі
19:18
Залужний зустрівся з Усиком у посольстві України в Лондоні
19:13
імпорт електроенергії
Бізнес в Україні може не залежати від графіків вимкнень: у YASNO пояснили, що для цього потрібно
19:02
Оновлено
На війні загинув колишній мер Умані Олександр Цебрій
18:56
Обстріл Харкова
Окупанти атакували житловий сектор села на Харківщині: є поранені
18:47
Південноукраїнська АЕС
Міненерго просить РНБО та СБУ притягнути до відповідальності тих, хто поширює фейки про аварію на Південноукраїнській АЕС
18:42
Камала Гарріс
Для номінування Гарріс у президенти США Демократична партія ухвалила нові правила
18:31
У Росії швидкість завантаження YouTube може знизитися на 70%
18:30
Аналітика
відновлення електропостачання
Дожити до осені: чи справді з вересня перестануть відключати світло та чому за кордон потрапляють українські кіловати
18:29
Оновлено
У Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Фаріон
18:26
стрічка "Смак свободи"
Український фільм "Смак свободи" покажуть у Малайзії
18:22
Метро "Деміївська" (Київ"
Підтоплення тунелів: запобіжний захід обрали в.о. начальника Київського метрополітену
18:16
Ексклюзив
Софія Федина
Нардепка Федина розповіла, хто блокує проєкт про заборону УПЦ (МП)
18:13
медичний канабіс
В Україні запроваджують систему регулювання обігу медичного канабісу
18:07
OPINION
Михайло Гончар
Візит Кулеби до Китаю. Питань більше, ніж відповідей
17:59
Оновлено
Шахед
Румунія заявила про падіння на її території уламків російського "шахеда". У НАТО відреагували
17:56
У Дніпрі затримали двох підозрюваних у вбивстві громадського активіста
17:45
Радослав Сікорський
ЄС може створити для військовозобов'язаних українців такі умови, які стимулюватимуть їх повертатися, – глава МЗС Польщі
17:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
Українські бійці вирвались з оточення під Прогресом, - DeepState
17:34
тюрма
В Україні на 15 років засудили агента РФ, який злив ворогу дані про тренувальний центр ЗСУ на Харківщині
17:30
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:17
НБУ
НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%
17:10
Ексклюзив
У Defense Express пояснили, чи зможе РФ разом із Китаєм побудувати тунель під Керченською протокою
17:05
Ґлен Павелл
Зірка "Топ Ґан" Ґлен Павелл відповів, чи зʼявиться в третій частині фільму
17:02
ССО ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксовано 103 боєзіткнення, росіяни посилили наступальні дії на двох напрямках
17:02
тарифи на електроенергію, лічильник
Зеленський відповів на петицію щодо заборони підвищувати тарифи на світло під час війни
16:51
новини Львівщини
Окупанти вдарили по авто з гумдопомогою на Херсонщині: постраждав водій
16:40
Маріуполь
У Маріуполі росіяни планують привласнити ще 345 квартир, які належать українцям
16:38
"Ти - космос"
Український фільм "Ти — космос" покажуть на міжнародному кінофестивалі в Канаді
16:34
S.T.A.L.K.E.R. 2
Розробники відтермінували вихід гри S.T.A.L.K.E.R. 2: нова дата релізу
16:31
НБУ
Почала зростати: НБУ дав прогноз щодо рівня інфляції в Україні до кінця року
16:30
Процес будівництва оборонних рубежів на Херсонщині завершено на 97%, - Шмигаль
16:20
Дональд Трамп
Телеканал Fox News запросив Трампа й Гарріс провести дебати в штаті Пенсильванія
16:09
Лім Сі Хьон, нова світова рекордсменка у стрільбі з лука
На Олімпіаді-2024 встановили перший світовий рекорд
16:08
OPINION
Валерій Пекар
Балада про не чорно-білий світ
15:59
Оновлено
Додаткова година зі світлом: енергетики оновили інформацію щодо вимкнень у деяких регіонах
15:47
вступна кампанія
Особисті дані українських абітурієнтів з ТОТ шифрують задля безпеки, - Лубінець
15:46
окупанти
Росії знадобиться 5 років, аби повністю захопити 4 області України, – керівник генштабу Британії
15:46
Женя Галич з O.Torvald
Гурт O.Torvald випустив кліп на пісню "Я хворий" про боротьбу з депресією та ПТСР
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV