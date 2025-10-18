У Варшаві спробували підпалити офіс "Громадянської платформи"

Це сталося у п'ятницю, 17 жовтня 2025 року, після 15:00, повідомляє польське видання Gazeta Pravna.

Двоє чоловіків напали на офіс. Один, за словами депутата "Громадянської платформи" Вітольда Зембачинського, кинув у двері пляшку з легкозаймистою речовиною, а інший намагався її підпалити. Невідомі кричали: "Тут йо...ні платформерси".

"Тут стався справжній акт терору", – інформував Зембачинський. За його словами, один зі свідків – відвідувачів кав'ярні "Чительник" ("Читач") в тій самій будівлі – "відштовхнув палія та спробував його затримати", але коли пляшка розбилася перед входом до кафе, нападники втекли.

Депутат від "Громадянської платформи" Павел Бліжнюк повідомив телеканалу TVN24, що перед нападом з боку їхніх політичних опонентів лунали непристойні гасла, спрямовані на правлячу партію.

"Добре, що пляшка розбилася перед входом і не потрапила всередину. У повітрі відчувався різкий запах горючої речовини", — розповів Ближнюк.

Політик наголосив, що обійшлося без постраждалих, адже поблизу розташоване відоме кафе, де завжди багато людей.

"Сподіваюся, злочинця вдасться швидко затримати", — додав він.

Унаслідок інциденту пошкоджено двері та розбито скло, проте жертв немає.

Усе це трапилося за кілька хвилин ходи від польського сейму.