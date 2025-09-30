Навроцький розповів, що майже щодня говорить із духом Пілсудського
Президент Польщі Кароль Навроцький розповів, що майже кожного дня розмовляє з духом фактичного лідера держави після Першої світової війни – Юзефа Пілсудського
Про це він сказав в інтервʼю Radio ZET.
Журналіст запитав у Навроцького про життя в офіційній резиденції польського президента – палаці Бельведер. Він раніше належав Пілсудському.
Той відповів, що розмовляє з Пілсудським "багато разів, практично кожного дня".
"Польсько-більшовицька війна 1920 року та нинішня міжнародна ситуація після нападу Російської Федерації, про парламент говоримо", – додав Навроцький.
- Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що президент Польщі Кароль Навроцький найближчим часом може відвідати Україну.
- Біла Церква
