Навроцький розповів, що майже щодня говорить із духом Пілсудського

Про це він сказав в інтервʼю Radio ZET.

Журналіст запитав у Навроцького про життя в офіційній резиденції польського президента – палаці Бельведер. Він раніше належав Пілсудському.

Той відповів, що розмовляє з Пілсудським "багато разів, практично кожного дня".

"Польсько-більшовицька війна 1920 року та нинішня міжнародна ситуація після нападу Російської Федерації, про парламент говоримо", – додав Навроцький.