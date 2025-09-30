Сибіга заявив, що "в короткій перспективі" очікується візит президента Польщі до України

Про це глава МЗС України Андрій Сибіга сказав у коментарі Укрінформ.

"Ми очікуємо на візит президента Польщі до України. Безумовно, це буде важливий візит для наших двосторонніх відносин. Ми сподіваємося, що він відбудеться у короткій перспективі", - поділився Сибіга.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський відкритий до діалогу зі своїм польським колегою.

"Відбулася телефонна розмова президента Зеленського з президентом Навроцьким напередодні візиту президента Польщі до Вашингтону. І, безумовно, що для подальшого розвитку наших добросусідських відносин цей візит дуже важливий", - додав Сибіга.