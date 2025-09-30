Сибіга заявив, що "в короткій перспективі" очікується візит президента Польщі до України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що президент Польщі Кароль Навроцький найближчим часом може відвідати Україну
Про це глава МЗС України Андрій Сибіга сказав у коментарі Укрінформ.
"Ми очікуємо на візит президента Польщі до України. Безумовно, це буде важливий візит для наших двосторонніх відносин. Ми сподіваємося, що він відбудеться у короткій перспективі", - поділився Сибіга.
Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський відкритий до діалогу зі своїм польським колегою.
"Відбулася телефонна розмова президента Зеленського з президентом Навроцьким напередодні візиту президента Польщі до Вашингтону. І, безумовно, що для подальшого розвитку наших добросусідських відносин цей візит дуже важливий", - додав Сибіга.
- Президент Польщі Кароль Навроцький 26 вересня підписав закон про продовження допомоги українцям.
