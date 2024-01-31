Вибух у Шевченківському суді Києва: судитимуть шістьох співробітників слідчого ізолятора

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Вказано, що трьом співробітникам слідчого ізолятора інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), ще трьом – службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, арештант Ігор Гуменюк зміг пронести саморобні вибухові пристрої до Шевченківського районного суду та привести їх у дію внаслідок службової недбалості співробітників слідчого ізолятора та конвойної служби. Це призвело до його загибелі, поранення співробітників поліції та пошкодження приміщення і майна суду.

"Встановлено, що співробітники ДУ "Київський слідчий ізолятор" передали арештанта конвойній службі Нацгвардії без жодного обшуку речей. Працівники конвойної служби теж не провели особистий обшук та не перевірили його речі перед тим, як доставити до суду", - йдеться у повідомленні.

Також слідство встановило, що троє працівників слідчого ізолятора підробляли акти обшуків камерних приміщень: фактично перевірки вони не проводили. Внаслідок цього утримувані мали можливість користуватися забороненими речами та предметами. Зокрема, у камері загиблого арештанта виявили гліцерин, каніфоль, електричні проводи та інші хімічні речовини. Частина з цих речовин увійшла до складу саморобних вибухових пристроїв, які здетонували у суді.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про вибух у Шевченківському суді Києва

5 липня 2023 року у Шевченківському суді міста Київ прогримів вибух. Як з'ясувалося, подія сталася під час конвоювання з зали суду Ігоря Гуменюка. Його звинувачують у теракті під Верховною Радою у серпні 2015-го, коли загинули четверо нацгвардійців.

За попередніми даними, Гуменюк закрився у вбиральні й кинув невстановлений вибуховий пристрій по правоохоронцях. Після цього спробував утекти з будівлі суду, проте зазнав невдачі. Він забарикадувався в іншому приміщенні, а під час штурму підірвав ще один вибуховий предмет. Поранення отримали двоє працівників КОРДу, а сам Гуменюк загинув.

Еспресо стежило за подіями в онлайн-режимі. Докладніше про їх перебіг можна прочитати тут.

За вказівкою міністра внутрішніх справ у Національній гвардії розпочато службове розслідування за фактом інциденту. Метою розслідування, як зазначено в повідомленні, є "всебічне й об'єктивне встановлення всіх обставин події, що трапилася". Зокрема, перевірять правильність дій особового складу варти Національної гвардії, яка конвоювала підсудного до суду.

Згодом Державне бюро розслідувань встановило причини інциденту та оголосило підозру пʼятьом правоохоронцям.