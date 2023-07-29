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Вибух у Шевченківському райсуді: ДБР вважає, що вибухівку Гуменюку передали під виглядом ліків

29 липня, 2023 субота
12:24
Кримінал вибух у Шевченківському суді Києва

Державне бюро розслідувань встановило причини інциденту, який відбувся 5 липня у Шевченківському суді Києва, й оголосила підозру пʼятьом правоохоронцям

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Проведено судові військову експертизу, експертизи речовин, які установили залишки у камері фігуранта, речовин, ідентичних тим, які спричинили вибух", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники ДБР повідомили про підозру пʼяти правоохоронцям. У наслідок їх службової недбалості загинув Ігор Гуменюк, який встиг поранити вибуховими пристроями кількох поліцейських.

Встановлено, що підсудний тривалий час готувався до втечі з під варти. Спільники передавали йому до слідчого ізолятора вибухівку невеликими частинами під виглядом ліків. Чоловік кустарно виготовив так званий пояс шахіда та кілька саморобних вибухових пристроїв. Він планував підірвати їх у приміщенні суду та втекти, використовуючи паніку.

Відповідальні посадовці ДУ "Київський слідчий ізолятор" та Нацгвардії не проводили його особистий обшук та не перевіряли речі. У камері, де утримувався чоловік, виявили залишки двох вибухових речовин, зокрема гексогену.

Наразі п’ятьом правоохоронцям повідомлено про підозру. Три працівники СІЗО підозрюються у службовій недбалості за ч. 2 ст. 367 КК України. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Два військовослужбовці НГУ підозрюються у порушенні статутних правил вартової служби за ст. 418 ч.3. Їм загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Застереження. Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Ввечері середи, 5 липня, у Шевченківському суді міста Київ прогримів вибух. Як з'ясувалося, пролунали два вибухи, подія сталася під час конвоювання з зали суду Ігора Гуменюка. Деталі читайте тут.
Україна
ДБР
новини Києва
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