У Шевченківському суді Києва прогримів вибух. Текстовий онлайн подій

Про це повідомляє Нацполіція України.

Вибух прогримів у приміщенні Шевченківського суду. Правоохоронці працюють на місці події.

"Поліціянти отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи", - пише Нацполіція.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями: