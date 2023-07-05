У Шевченківському суді Києва прогримів вибух. Текстовий онлайн подій
Ввечері середи, 5 липня, у Шевченківському суді міста Київ прогримів вибух
Про це повідомляє Нацполіція України.
Вибух прогримів у приміщенні Шевченківського суду. Правоохоронці працюють на місці події.
"Поліціянти отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи", - пише Нацполіція.
Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями:
Інформація від Суспільного:
- Суддя-спікерка Шевченківського райсуду в Києві Фролова повідомила, що вибухи пролунали під час конвоювання з зали суду Ігора Гуменюка.
- На сьогоднішньому засіданні Гуменюку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підтвердити, що вибухи влаштував він, поки не можуть, додала Фролова. За її словами, Гуменюк закрився в одному з приміщень суду, триває спецоперація.
- Адвокат Гуменюка Свиридовський заявив, що не знає, хто причетний до вибуху. Окрім Гуменюка до суду доставляли й інших затриманих, а після засідання його вивели з зали суду. Свиридовський додав, що вибухів було "багато", лунали автоматні черги.
Бабель: вибухівку підірвав Ігор Гуменюк, якого звинувачують у теракті під Верховною Радою у серпні 2015-го, коли загинули четверо нацгвардійців. Ще 65 військовослужбовців тоді отримали вогнепальні поранення і тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
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