Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Шевченківському суді Києва прогримів вибух. Текстовий онлайн подій
Оновлено
Live

У Шевченківському суді Києва прогримів вибух. Текстовий онлайн подій

5 липня, 2023 середа
19:09
Суспільство Шевченківський суд Києва

Ввечері середи, 5 липня, у Шевченківському суді міста Київ прогримів вибух

Про це повідомляє Нацполіція України.

Вибух прогримів у приміщенні Шевченківського суду. Правоохоронці працюють на місці події.

"Поліціянти отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи", - пише Нацполіція.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкує за подіями:

Хронологія:
19:16
5 липня, 2023 середа
У Шевченківському суді знову пролунав ще один вибух!
close_pic
https://espreso.tv/u-shevch.. Скопійовано link_icon
corner_pic
19:04

Інформація від Суспільного:

  • Суддя-спікерка Шевченківського райсуду в Києві Фролова повідомила, що вибухи пролунали під час конвоювання з зали суду Ігора Гуменюка.
  • На сьогоднішньому засіданні Гуменюку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підтвердити, що вибухи влаштував він, поки не можуть, додала Фролова. За її словами, Гуменюк закрився в одному з приміщень суду, триває спецоперація.
  • Адвокат Гуменюка Свиридовський заявив, що не знає, хто причетний до вибуху. Окрім Гуменюка до суду доставляли й інших затриманих, а після засідання його вивели з зали суду. Свиридовський додав, що вибухів було "багато", лунали автоматні черги.
close_pic
https://espreso.tv/u-shevch.. Скопійовано link_icon
corner_pic
18:40
Адвокат Гуменюка Віктор Байда повідомив, що він був присутній на засіданні онлайн. Коли засідання завершилось, завершилась і трансляція. Про інцидент він дізнався з дзвінків журналістів.
close_pic
https://espreso.tv/u-shevch.. Скопійовано link_icon
corner_pic
18:38

Бабель: вибухівку підірвав Ігор Гуменюк, якого звинувачують у теракті під Верховною Радою у серпні 2015-го, коли загинули четверо нацгвардійців. Ще 65 військовослужбовців тоді отримали вогнепальні поранення і тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

close_pic
https://espreso.tv/u-shevch.. Скопійовано link_icon
corner_pic
18:27
Київська міська ВА: За попередньою інформацією, військовослужбовці конвойної служби НГУ привезли до приміщення Шевченківського суду столиці підсудну особу, який з невстановлених обставин підірвав у приміщенні суду (попередньо вбиральня) невідомий вибуховий пристрій.
close_pic
https://espreso.tv/u-shevch.. Скопійовано link_icon
corner_pic
18:19
"За попередньою інформацією, невстановлений наразі пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання", - повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.
close_pic
https://espreso.tv/u-shevch.. Скопійовано link_icon
corner_pic
18:07

close_pic
https://espreso.tv/u-shevch.. Скопійовано link_icon
corner_pic
Україна
новини Києва
Читайте також:
ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС
Автор Тетяна Яворська
5 липня, 2023 середа
Ситуація на Запорізькій АЕС: що відомо про ймовірний теракт
на фото: ЗСУ
4 липня, 2023 вiвторок
Росія вдосконалила тактику щодо сповільнення контрнаступу ЗСУ, - британська розвідка
5 липня, 2023 середа
Поточні темпи контрнаступу ЗСУ не вказують на те, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, - американські аналітики
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.67
    Купівля 36.67
    Продаж 37.39
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
5 липня
19:09
знищена техніка окупантів
Змарнувала майже половину боєздатності: Британія оцінила втрати РФ у війні проти України
19:02
ЗСУ
ЗСУ знищили 2 російські засоби ППО, склад боєприпасів і пункт управління, - зведення Генштабу
18:57
козаки
Військові застосовують на фронті козацькі тактики бою, - комбат 20-ї ОБСП "Україна"
18:07
Луїс Енріке
Колишній тренер "Барселони" очолив ПСЖ
18:07
Окупанти знищують туристичну інфраструктуру півдня України: що відомо про Кирилівку
18:03
OPINION
Алла Лазарєва
Про особистісність української політики
18:02
Київська блогерка отримала рік випробувального терміну за фільмування роботи ППО
17:53
електроенергія
Укренерго опублікувало рекомендації для економії споживання електроенергії у літню спеку
17:52
Придбали чай - задонатили на безпілотник: Армія дронів запускає благодійну ініціативу з Укрзалізницею та Gemini
17:51
"Марія малює": у столичному Українському домі представлять 100 невідомих творів Примаченко
17:49
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Росіянам треба відправити на південь ще 300-350 тис. резерву, а вони не можуть зібрати 100 тис. на місяць, - військовий експерт Коваленко
17:43
Ексклюзив
НАТО
Зараз влада повинна перебувати у Вільнюсі, - нардеп Синютка
17:42
ЦРУ
ЦРУ допомагає Україні у війні з РФ, проте американські солдати не беруть участі у бойових діях, — Newsweek
17:34
Мі-171
Росія зірвала постачання вертольотів Мі-171 до Беніну через війну в Україні, - ЗМІ
17:33
На фестивалі "Протасів Яр" покажуть фільм-нарис про загиблого під Ізюмом розвідника Романа Ратушного
17:31
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмову з президентом Гвінеї-Бісау: обговорили деструктивний вплив вагнерівців у Африці
17:16
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:10
пшениця зерно
В ООН заявили про готовність відрядити свого представника до Москви, щоб "урятувати зернову угоду"
17:02
Оновлено
Молодіжна збірна України, Україна U21
Іспанія - Україна: букмекери дали прогноз на півфінал молодіжного ЧЄ з футболу
16:56
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
"Біолабораторія", яку так боялися: Гуменюк розповіла, що окупанти масово потерпають від кишкових інфекцій
16:47
Олександр Сирський (ліворуч)
"Відбито низку територій, знищено значну кількість росіян": Сирський заявив про успіхи на північних підступах до Бахмуту
16:47
У Грузії заявили, що будь-які консультації стосовно Саакашвілі неможливі
16:47
Кримінальна вестерн-сага: вийшов трейлер "Вбивць місячної квітки" з ді Капріо
16:45
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Спартак Субота — новий Остап Бендер. Як врятуватися від псевдоекспертів
16:36
Інфографіка
Динамо - Шахтар
УПЛ опублікувала календар нового сезону: коли буде матч "Динамо" - "Шахтар"
16:20
Володимир Зеленський
"Путін робитиме все, аби звести нанівець авторитет вагнерівців": Зеленський про заколот Пригожина
16:19
Укрзалізниця повернула воєнізовану охорону до пасажирських потягів
16:14
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"Загроза диверсій велика": Пєсков озвучив новий наратив російської пропаганди стосовно ЗАЕС
16:08
OPINION
Ірина Цілик
Ця війна була завжди
16:02
Херсонес
Окупанти хочуть вивезти понад 300 тис. експонатів з музею-заповідника “Херсонес Таврійський” у Севастополі
15:56
Юрій Луценко
Юрій Луценко заявив, що залишив військо через встановлену інвалідність
15:49
береговий ракетний комплекс "Бал"
РФ може виробляти близько 100 ракет за місяць, - генерал Громов
15:36
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
У МАГАТЕ заявили, що не зафіксували ознак мінування росіянами ЗАЕС
15:32
супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС
Знищуючи Каховську ГЕС, загарбники мали намір зупинити наступ ЗСУ, проте досягли протилежного ефекту, - Генштаб
15:30
Ексклюзив
Карта лінії оборони армії РФ-0407
На деяких напрямках на півдні ЗСУ вже вийшли на основну лінію оборони росіян, - військовий експерт Коваленко
15:11
катастрофа літака МАУ в Ірані
Катастрофа літака МАУ: до суду ООН надійшов позов проти Ірану від України, Канади, Швеції та Британії
15:04
вода забруднення екологія
На півдні гігієнічним нормам не відповідають майже 35% проб з поверхневих водойм, - МОЗ
15:01
ООН
ООН продемонструє десятки роботів та гуманоїдів, які у майбутньому допоможуть досягти глобальних цілей
14:58
Ексклюзив
Енергодар в окупації
Тенденція щодо виїзду представників Росатому та колаборантів з Енергодара не має масового характеру, - депутат облради Ашурбеков
14:44
Чонгарський міст
Громов підтвердив удари Storm Shadow по мостах у районі тимчасово окупованого Чонгара
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV