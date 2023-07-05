Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Метою розслідування, як зазначено в повідомленні, є "всебічне й об'єктивне встановлення всіх обставин події, що трапилася". Зокрема, перевірять правильність дій особового складу варти Національної гвардії, яка конвоювала підсудного до суду.

Що передувало розслідуванню

Надвечір 5 липня у поліції повідомили, що в приміщенні Шевченківського районного суду Києва стався вибух. За попередніми даними, підсудний підірвав невстановлений вибуховий пристрій.

Поранення внаслідок вибуху дістали двоє правоохоронців, а сам правопорушник загинув. Тепер слідчі з'ясовують, як вибухівка потрапила у приміщення суду.

Підсудний, який влаштував вибух, – Ігор Гуменюк, звинувачений у теракті під Верховною Радою у серпні 2015-го, коли загинули четверо нацгвардійців. Сьогодні в райсуді йому продовжували запобіжний захід.