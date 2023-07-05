У Нацгвардії розпочали службове розслідування за фактом вибуху в Шевченківському суді Києва
За вказівкою міністра внутрішніх справ у Національній гвардії розпочато службове розслідування за фактом подій, які трапилися 5 липня в Шевченківському суді Києва
Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.
Метою розслідування, як зазначено в повідомленні, є "всебічне й об'єктивне встановлення всіх обставин події, що трапилася". Зокрема, перевірять правильність дій особового складу варти Національної гвардії, яка конвоювала підсудного до суду.
Що передувало розслідуванню
Надвечір 5 липня у поліції повідомили, що в приміщенні Шевченківського районного суду Києва стався вибух. За попередніми даними, підсудний підірвав невстановлений вибуховий пристрій.
Поранення внаслідок вибуху дістали двоє правоохоронців, а сам правопорушник загинув. Тепер слідчі з'ясовують, як вибухівка потрапила у приміщення суду.
Підсудний, який влаштував вибух, – Ігор Гуменюк, звинувачений у теракті під Верховною Радою у серпні 2015-го, коли загинули четверо нацгвардійців. Сьогодні в райсуді йому продовжували запобіжний захід.
- Еспресо стежило за подіями в онлайн-режимі. Докладніше про їх перебіг можна прочитати тут.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе