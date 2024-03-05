Викрадали підприємців та вибивали з них гроші за "безперешкодну" діяльність: СБУ затримала рекетирів із Дніпра

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що щотижнева сума "данини" залежала від сфери підприємництва, його масштабів та прибутковості.

"У разі відмови платити рекетирам, вони починали погрожувати фізичним насильством та "повільною" смертю. Якщо це "не спрацьовувало" - викрадали потерпілих, вивозили їх у безлюдну місцевість та били. Також погрожували "конфіскувати" приватне майно постраждалих та розправитися з їхніми сім’ями", - повідомляють в СБУ.

Спецслужбовці зафіксували факт "вибивання" затриманими майже 1 млн грн з місцевого бізнесмена.

Зловмисники вивезли чоловіка на околицю Дніпра, а потім тримали його в автомобілі та погрожували фізичною розправою, якщо "не розрахується".

Співробітники СБУ затримали рекетирів після отримання першої частини неіснуючого боргу у розмірі 100 тис. грн.

Фото: Служба безпеки України

Очільник банди намагався переховуватись від правоохоронців після затримання спільників, але це йому не вдалося. СБУ встановила його місцезнаходження і затримала.

За даними слідства, учасники угруповання входили до сфери впливу відомого кримінального авторитета і позиціонували себе як "силове крило" в його злочинній ієрархії.

Наразі організатору банди і двом її активним учасникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою. Тривають заходи для затримання і притягнення до відповідальності всіх причетних до діяльності угруповання.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Фото: Служба безпеки України