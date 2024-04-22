Виписав собі премій на 145 тис. грн: керівнику управління соцзахисту на Київщині оголосили підозру

Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що фігурант протягом шести місяців 2023 року підписував накази на власне преміювання з фонду, який виділявся на оплату праці співробітників підрозділу.

До Святошинського управління поліції від Національного агентства з питань запобігання корупції надійшло повідомлення про те, що під час перевірки виявлено факт незаконного нарахування премій посадовцю.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що чоловік, працюючи на посаді начальника управління соціального захисту населення Святошинського району, з березня по липень 2023 року підписував накази про власне преміювання за нібито виконання особливо важливих завдань та за особисту ініціативу у покращенні підрозділу. Таким чином чоловік спричинив матеріальні збитки державі у сумі 145 тис. грн.

За даним фактом слідчим Святошинського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем. 35-річному посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також слідчі звернуться із клопотанням до суду щодо відсторонення чоловіка від займаної посади.