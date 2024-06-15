Водій зерновоза намагався вивезти за кордон 41 ухилянта: суд обрав запобіжний захід

Про це повідомляє Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області.

Чоловіку загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зараз суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.

"Слідчо-оперативна група з’ясувала, що 21-річний житель Ізмаїла, який займається перевезенням зерна за кордон, під прикриттям своєї підприємницької діяльності намагався приховати та вивезти у вантажівці з України ухилянтів із 12-ти областей країни. Їх він за вказівкою наразі невстановленого організатора оборудки забрав з Одеси. Втікачам така послуга коштувала від 5 до 15 тис. доларів залежно від терміновості виїзду. Сам водій за такий трансфер мав отримати винагороду в сумі однієї тисячі", - йдеться у повідомленні.

Поліціянти вилучили вантажівку, товаротранспортну документацію та телефони, за допомогою яких чоловіки вели домовленість про перетин кордону.

Досудове розслідування триває. Поліціянти встановлюють інших осіб, причетних до злочину.

Фото: Нацполіція