Водій зерновоза намагався вивезти за кордон 41 ухилянта: суд обрав запобіжний захід
У суботу, 15 червня, суд обрав запобіжний захід водію зерновоза, який незаконно намагався вивезти за кордон 41 ухилянта
Про це повідомляє Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області.
Чоловіку загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна. Зараз суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою.
"Слідчо-оперативна група з’ясувала, що 21-річний житель Ізмаїла, який займається перевезенням зерна за кордон, під прикриттям своєї підприємницької діяльності намагався приховати та вивезти у вантажівці з України ухилянтів із 12-ти областей країни. Їх він за вказівкою наразі невстановленого організатора оборудки забрав з Одеси. Втікачам така послуга коштувала від 5 до 15 тис. доларів залежно від терміновості виїзду. Сам водій за такий трансфер мав отримати винагороду в сумі однієї тисячі", - йдеться у повідомленні.
Поліціянти вилучили вантажівку, товаротранспортну документацію та телефони, за допомогою яких чоловіки вели домовленість про перетин кордону.
Досудове розслідування триває. Поліціянти встановлюють інших осіб, причетних до злочину.
Фото: Нацполіція
- 6 червня начальнику та співробітнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області, які за 20 тисяч доларів обіцяли уродженцю Молдови допомогти уникнути депортації, оголосили підозри.
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