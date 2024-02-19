Воювали проти ЗСУ під Роботиним: СБУ повідомила про підозру двом зрадникам
Служба безпеки України повідомила про підозру двом зрадникам, які намагалися прорвати позиції Сил оборони під Роботиним
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Українські військові взяли їх у полон під час запеклих боїв у районі Роботиного на Запоріжжі у грудні 2023 року.
"Обидва затриманих - мешканці Криму, які восени 2022 року добровільно вступили до 1152-го мотострілецького полку 47-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу збройних сил Росії", - повідомляють в СБУ.
Перебуваючи у лавах окупаційного угруповання, одного із фігурантів призначили стрільцем, іншого - заступником командира взводу.
Також зазначається, що після проходження навчання на полігоні в Росії у жовтні-листопаді 2022 року бойовиків перекинули до тимчасово окупованого Бердянська.
Там вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також чергували на ворожих блокпостах.
Згодом обох зрадників відправили у район Роботиного для штурму позицій ЗСУ.
Та під час одного із штурмів обидва бойовики були захоплені у полон воїнами Сил оборони.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Щодо одного з них досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.
Ворожим поплічникам загрожує довічне ув’язнення.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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