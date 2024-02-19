Воювали проти ЗСУ під Роботиним: СБУ повідомила про підозру двом зрадникам

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Українські військові взяли їх у полон під час запеклих боїв у районі Роботиного на Запоріжжі у грудні 2023 року.

"Обидва затриманих - мешканці Криму, які восени 2022 року добровільно вступили до 1152-го мотострілецького полку 47-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу збройних сил Росії", - повідомляють в СБУ.

Перебуваючи у лавах окупаційного угруповання, одного із фігурантів призначили стрільцем, іншого - заступником командира взводу.

Також зазначається, що після проходження навчання на полігоні в Росії у жовтні-листопаді 2022 року бойовиків перекинули до тимчасово окупованого Бердянська.

Там вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також чергували на ворожих блокпостах.

Згодом обох зрадників відправили у район Роботиного для штурму позицій ЗСУ.

Та під час одного із штурмів обидва бойовики були захоплені у полон воїнами Сил оборони.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада); ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Щодо одного з них досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.

Ворожим поплічникам загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.