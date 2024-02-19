Готував ракетний удар по залізниці та військових шпиталях на Черкащині: СБУ затримала пособника окупантів

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Окупантів цікавили:

вузлові залізничні станції, залучені до переправлення військової техніки ЗСУ на фронт

точні координати складів з озброєнням та боєприпасами українських військ

локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені захисники.

Загарбники збиралися використати цю інформацію для планування ракетно-дронових ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження – викрили російського агента, задокументували його злочинні дії та затримали у власному помешканні.

"Як встановило розслідування, фігурантом є 45-річний уродженець Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі сходу України... Встановлено, що російська розвідка залучила чоловіка до співпраці через його знайомого – бойовика окупаційного угруповання РФ, яке дислокується на тимчасово окупованій частині території Луганської області", - повідомили в СБУ.

Зазначається, що для комунікації вони використовували анонімні чати у месенджері. А передачу розвідданих агент здійснював у вигляді фото українських об’єктів з описом, геолокаціями та прив’язкою до місцевості.

За кожне виконане завдання фігурант отримував від окупантів грошову винагороду.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.