Агент ФСБ, який шпигував за позиціями ППО, отримав 15 років ув'язнення

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на ще одного агента ФСБ. Він передавав окупантам локації протиповітряної оборони та блокпостів українських захисників на Черкащині", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що правоохоронці затримали зловмисника у результаті спецоперації в січні 2023 року.

Розслідування показало, що спільником ворога був співробітник місцевої лікарні, якого у листопаді 2022 року ФСБ віддалено залучила до таємної співпраці.

Відомо, що за вказівками росіян він фотографував позиції баз та пересування ЗСУ в регіоні. Особливу увагу він приділяв боєготовності української системи протиповітряної оборони. Окупантів також цікавили точні координати блокпостів, кількість військовослужбовців на них, їхнє озброєння та техніка.

Ще одним завданням ворога був збір інформації про мобілізацію українських захисників, рівень їхньої військової підготовки та мотивації.

Інформацію зловмисник передавав через анонімний чат у месенджері, позначаючи місцезнаходження об'єктів на електронній карті. Ця інформація була потрібна російським окупантам для підготовки серії ракетних ударів по регіону.

Фото: СБУ

За інформацією від СБУ, під час обшуку за місцем проживання чоловіка були вилучені мобільні телефони та планшети з доказами таємного зв'язку з ФСБ. Також було знайдено паспорт колишнього зразка СРСР та прокремлівську символіку.

На підставі зібраних фактів правоохоронці визнали зловмисника винним у держзраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Йому загрожує 15 років ув'язнення.