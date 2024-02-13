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Командиру танкістів РФ і ще 6 полоненим зрадникам із Криму та Донеччини оголосили підозри

13 лютого, 2024 вiвторок
18:17
Кримінал окупанти

Служба безпеки України оголосила про підозру семи полоненим зрадникам із Криму та Донеччини, які воювали проти ЗСУ. Серед них зокрема командир російських танкістів. Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ вони добровільно вступили до різних підрозділів російського війська. Та перебуваючи у лавах загарбників, брали активну участь у боях у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Наприкінці 2023 та на початку 2024 років зрадники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв неподалік Мар’їнки, Бахмута та Херсона.

Серед основних фігурантів - командир підрозділу танкового батальйону РФ, який гарматним вогнем обстрілював передові позиції ЗСУ під Кринками на лівобережжі Херсонщини.

"Ворожий поплічник є мешканцем тимчасово окупованого Криму. У червні 2023 року він «мобілізувався» до 144-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора. Ще один бойовик - також кримчанин, який минулого літа добровільно підписав контракт з міноборони РФ. Тоді його призначили оператором-навідником на бронетранспортері у 810-ту окрему бригаду морської піхоти РФ", - повідомляють у СБУ.

Після "курсів" бойової підготовки на полігоні поблизу тимчасово захопленого Енергодара його перекинули на лівобережжя Херсонщини для штурму позицій ЗСУ.

Ще 5 затриманих - мешканці тимчасово окупованих Донецька і Горлівки. Двоє з них вже воювали проти українських захисників на сході України протягом 2017-2019 років.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ зрадники вступили до 1-го, 4-го та 5-го окремих мотострілецьких бригад і 115-го стрілецького полку Південного військового округу Росії.

На посадах стрільців вони пройшли навчання на полігоні в Докучаєвську. Потім їх відправили на передову в районах Бахмута та Мар’їнки на Донеччині, а також селища Веселе у Харківській області.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ⁠чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ⁠ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 30 січня стало відомо, що Служба безпеки України оголосила підозру в державній зраді трьом українцям, які на Запорізькому напрямку штурмували позиції ЗСУ. Серед них є командир російських десантників.
Теги:
Україна
Росія
Донецьк
Крим
СБУ
полонені
Війна з Росією
Донеччина
державна зрада
колаборанти
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