Командиру танкістів РФ і ще 6 полоненим зрадникам із Криму та Донеччини оголосили підозри

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ вони добровільно вступили до різних підрозділів російського війська. Та перебуваючи у лавах загарбників, брали активну участь у боях у Донецькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Наприкінці 2023 та на початку 2024 років зрадники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв неподалік Мар’їнки, Бахмута та Херсона.

Серед основних фігурантів - командир підрозділу танкового батальйону РФ, який гарматним вогнем обстрілював передові позиції ЗСУ під Кринками на лівобережжі Херсонщини.

"Ворожий поплічник є мешканцем тимчасово окупованого Криму. У червні 2023 року він «мобілізувався» до 144-ї окремої мотострілецької бригади країни-агресора. Ще один бойовик - також кримчанин, який минулого літа добровільно підписав контракт з міноборони РФ. Тоді його призначили оператором-навідником на бронетранспортері у 810-ту окрему бригаду морської піхоти РФ", - повідомляють у СБУ.

Після "курсів" бойової підготовки на полігоні поблизу тимчасово захопленого Енергодара його перекинули на лівобережжя Херсонщини для штурму позицій ЗСУ.

Ще 5 затриманих - мешканці тимчасово окупованих Донецька і Горлівки. Двоє з них вже воювали проти українських захисників на сході України протягом 2017-2019 років.

Зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення РФ зрадники вступили до 1-го, 4-го та 5-го окремих мотострілецьких бригад і 115-го стрілецького полку Південного військового округу Росії.

На посадах стрільців вони пройшли навчання на полігоні в Докучаєвську. Потім їх відправили на передову в районах Бахмута та Мар’їнки на Донеччині, а також селища Веселе у Харківській області.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

⁠чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

⁠ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.