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СБУ повідомила про підозру в держзраді трьом українцям, які воювали на боці РФ

30 січня, 2024 вiвторок
18:16
Війна з Росією Окупанти

Служба безпеки України оголосила підозру в державній зраді трьом українцям, які на Запорізькому напрямку штурмували позиції ЗСУ. Серед них є командир російських десантників

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Усі троє чоловіків за власним бажанням воювали в складі російських військ на півдні України. У листопаді та наприкінці грудня 2023 року військові потрапили у полон під час боїв у районах Роботиного та Вербового.

Серед них - командир відділення 108-го десантно-штурмового полку збройних сил РФ, який у жовтні минулого року підписав контракт з російським міноборони та пройшов підготовку на одному з полігонів на тимчасово окупованій території Луганської області.

Після цього затриманий став командиром російського підрозділу, який перекинули на південний фронт.

Зазначено, що командир російських десантників до 2014 року жив в тимчасово окупованій Жданівці Донецької області, але потім переїхав до Краснодарського краю.

Інший фігурант - уродженець Макіївки на Донеччині. Наприкінці минулого року він приєднався до лав 234-го десантно-штурмового полку Росії.

"У рядах загарбників він облаштовував ворожі укріпрайони, зокрема так звані "зуби дракона", та обстрілював позиції ЗСУ на Запоріжжі", - додали в СБУ.

Третій українець, що воював на боці окупантів, виявився мешканцем тимчасово окупованої Горлівки. Він вступив до 71-го мотострілецького полку російських військ у серпні минулого року.

Уточнюється, що підозрюваний неодноразово штурмував опорні пункти Сил оборони України під час боїв під Роботиним.

СБУ проінформувала, що бойовики під час слідчих дій надали свідчення про спільників, які розстрілювали українських військовополонених.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення", - резюмували в СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 3 січня СБУ проінформувала, що три зрадники, які вступили до військ Росії та воювали проти України, отримали терміни ув’язнення за державну зраду.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
ЗСУ
Донеччина
окупанти
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