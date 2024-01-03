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Війна з Росією: хроніка
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Троє зрадників, які воювали проти України й потрапили в полон, отримали тюремні строки

3 січня, 2024 середа
16:58
Війна з Росією російські військові окупанти

Три зрадники, які вступили до військ Росії та воювали проти України, отримали терміни ув’язнення за державну зраду

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"За матеріалами СБУ суд призначив двом зрадникам по 15 років тюрми, а ще одному – 12 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники взяли двох бойовиків у полон під час боїв під Авдіївкою у жовтні 2023 року, третього затримали в ході безуспішного штурму РФ позицій ЗСУ в районі Новоселівки на Донеччині у серпні цього ж року. 

Згідно з даними слідства, фігурантами є мешканці Донеччини та Криму, двоє з яких приєдналися до військ агресора ще до початку повномасштабної війни, а третій – у липні 2023 року.

"Двоє зрадників з Донеччини атакували позиції ЗСУ в районах Авдіївки та Бахмута у складі "114-ї окремої мотострілецької бригади" та "окремої артилерійської бригади "Кальміус". Третій зловмисник діяв у лавах окупаційної "132-ї мотострілецької бригади", - розповіли в СБУ.

Також у пресслужбі додали, що третій фігурант був оператором протитанкових керованих ракет і брав участь у боях під Волновахою, а згодом – поблизу Красногорівки на Донеччині.

На підставі доказів суд визнав зловмисників винуватими в державній зраді - чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Водночас злочинні дії двох із них додатково кваліфікували як участь у терористичній групі чи терористичній організації.

  • Раніше жителя Слов'янська та бойовика Прораба, який добровільно долучився до терористичної організації "ДНР" і воює проти Сил оборони України, заочно засудили до 12 років.
Україна
Крим
СБУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
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