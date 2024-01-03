Троє зрадників, які воювали проти України й потрапили в полон, отримали тюремні строки

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"За матеріалами СБУ суд призначив двом зрадникам по 15 років тюрми, а ще одному – 12 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Українські захисники взяли двох бойовиків у полон під час боїв під Авдіївкою у жовтні 2023 року, третього затримали в ході безуспішного штурму РФ позицій ЗСУ в районі Новоселівки на Донеччині у серпні цього ж року.

Згідно з даними слідства, фігурантами є мешканці Донеччини та Криму, двоє з яких приєдналися до військ агресора ще до початку повномасштабної війни, а третій – у липні 2023 року.

"Двоє зрадників з Донеччини атакували позиції ЗСУ в районах Авдіївки та Бахмута у складі "114-ї окремої мотострілецької бригади" та "окремої артилерійської бригади "Кальміус". Третій зловмисник діяв у лавах окупаційної "132-ї мотострілецької бригади", - розповіли в СБУ.

Також у пресслужбі додали, що третій фігурант був оператором протитанкових керованих ракет і брав участь у боях під Волновахою, а згодом – поблизу Красногорівки на Донеччині.

На підставі доказів суд визнав зловмисників винуватими в державній зраді - чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Водночас злочинні дії двох із них додатково кваліфікували як участь у терористичній групі чи терористичній організації.