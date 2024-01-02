Жителя Слов’янська, який воює за "ДНР", заочно засудили до 12 років ув’язнення й оголосили в міжнародний розшук

Про це повідомили в управлінні служби безпеки України в Житомирській області.

Зазначається, що це житель Слов’янська, який у 2015 році добровільно приєднався до терористів на сході України.

"Зробив він це із меркантильних міркувань – чоловік оформив у одному з українських банків доларовий кредит, який не хотів повертати. Після відповідного вишколу фігурант отримав позивний "Прораб" та посаду старшини механізованої роти так званого "окремого мотострілецького гвардійського (штурмового) "Іловайського" батальйону (відомого як "сомалі"), який підпорядковано "міністерству оборони ДНР", - повідомляють спецслужби.

Також слідчі встановили, що впродовж 9 років обвинувачений "із готовністю виконує накази ватажків терористів щодо активних бойових дій проти сил АТО/ООС".

"За "бойові подвиги" "сомалієць" має псевдонагороди від так званих "вищих керівників політичного та силового блоків" терористичної організації "ДНР", - йдеться у повідомленні.

"Прораба" визнав винним Корольовський районний суд Житомира одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) та ч.2 ст. 260 (участь у діяльності непередбаченого законом збройного формування).

Йому заочно призначили покарання у вигляді 12 років тюрми із конфіскацією майна та оголосили в міжнародний розшук.

Строк відбування покарання почнеться з моменту фактичного затримання фігуранта.