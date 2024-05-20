"Такої потреби немає": глава УІНП Дробович про перейменування монумента "Батьківщина-мати"

Про це він розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Наявна назва функціонує нормально, і я не бачу в цьому нагальної потреби. Можливо, потім - так, але наразі такої потреби немає", - сказав Дробович.

На його думку, перейменування монумента не було належним чином обговорене зокрема із експертами.

"Мені здається, ця ідея (з перейменуванням, - ред.) добре виглядала в чиїхось пресрелізах, вона конотувала з відповідним популярним продуктом – піснею про батька Бандеру і Україну-Мати. Тому я розумію, чому медійники в Мінкультури і в музеї взялися за це. Але мені здається, що це не було нормально прокомуніковано ні з експертним середовищем, ні зі спільнотою. Це було поспішне рішення", - пояснив голова УІНП.