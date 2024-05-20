"Такої потреби немає": глава УІНП Дробович про перейменування монумента "Батьківщина-мати"
На думку голови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича, наразі немає потреби для зміни назви монумента "Батьківщина-мати" на "Україна-мати"
Про це він розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.
"Наявна назва функціонує нормально, і я не бачу в цьому нагальної потреби. Можливо, потім - так, але наразі такої потреби немає", - сказав Дробович.
На його думку, перейменування монумента не було належним чином обговорене зокрема із експертами.
"Мені здається, ця ідея (з перейменуванням, - ред.) добре виглядала в чиїхось пресрелізах, вона конотувала з відповідним популярним продуктом – піснею про батька Бандеру і Україну-Мати. Тому я розумію, чому медійники в Мінкультури і в музеї взялися за це. Але мені здається, що це не було нормально прокомуніковано ні з експертним середовищем, ні зі спільнотою. Це було поспішне рішення", - пояснив голова УІНП.
- 29 липня 2023 року повідомлялося, що монумент "Батьківщина-мати" в Києві хотіли перейменувати на "Україну-мати", проте це рішення не затвердити в Міністерстві культури та інформаційної політики.
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