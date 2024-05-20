Даміано з гурту Måneskin, що переміг на Євробаченні-2021, визнали найкрасивішим чоловіком Італії

Про це пише Men's Health.

Італійський щотижневий таблоїд Novella 2000 склав рейтинг найкрасивіших чоловіків Італії, запропонувавши понад 500 жінок проголосувати та обрати 10 найкрасивіших чоловіків країни. Список очолив 25-річний музикант Даміано Давід.

Давід - фронтмен італійського рок-гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021. З осені 2023 року він перебуває в стосунках із відомою американською акторкою та співачкою Дав Камерон.

Фото: Instagram Måneskin

На другому місці опинився 34-річний ведучий громадського телебачення Італії Стефано Де Мартіно.

На третій сходинці п’єдесталу – 35-річний співак Марко Менгоні, за якого свої голоси віддали як молоді жінки, так і жінки старшого віку.

Четверте місце віддали 34-річному турецькому актору Джану Яману.

А на пʼятій сходинці - 46-річний Лука Аргентеро.

Шосте місце у 52-річного Рауля Бови.

7-ме - у 49-річного Роберто Болле.

А 8-ме - у 33-річного Мікеле Морроне.

Замикають рейтинг 10 найкрасивіших чоловіків Італії 54-річний актор П'єрфранческо Фавіно і 31-річний танцівник Джузеппе Джофре.