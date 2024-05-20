Спробуймо розібратися.

1. 20 травня 2024 року закінчується пʼятирічний строк з часу інавгурації чинного президента Зеленського. Однак в умовах дії воєнного стану і неможливості проведення виборів, а також через дію принципу безперервності влади — повноваження шостого президента будуть легітимними й надалі.

До якого часу?

За загальним правилом — до інавгурації новообраного Президента.

Чи є інавгурація сьомого президента єдиною підставою для припинення повноважень Зеленського? Ні, не є. Бо існують винятки.

Нагадаю, що підстав для дострокового припинення повноважень Президента України є чотири:

відставка;

стан здоровʼя;

імпічмент;

смерть.

2. Важливо памʼятати, що хоча повноваження Зеленського залишаться легітимними й після 20 травня 2024 року, однак саме з цієї дати строк дії пʼятирічного представницького мандату безпосередньо від Українського народу вичерпується і фактично починається шостий рік повноважень, що зумовлений повномасштабною війною і воєнним станом.

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Що з цього випливає?

Після 20 травня 2024 року Зеленський опиняється у делікатній ситуації, коли йому доведеться думати не про власний рейтинг (адже наступні вибори він неминуче програє), а про консолідацію зусиль усіх здорових державницьких сил суспільства на основі посилення парламентаризму і відмови від авторитарних тенденцій. На Банковій давно час зрозуміти, що мала Росія (яку наполегливо намагаються мавпувати) ніколи не переможе велику Росію. Вже не кажучи про те, що країни вільного світу не фінансуватимуть авторитарні фантазії в Україні.

Вже зараз час припинити поборювати опозиційну думку та час повернути в Україні формат телебачення, який існував до 24 лютого 2022 року.

Формально однопартійний на сьогодні уряд (такі вимоги Конституції) під час війни має бути оновленим і фактично складатися на професійній основі з висуванців з різних політичних сил.

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Час також припиняти одержавлювати місцеве самоврядування і намагатися загнати мерів у виконавчу вертикаль. Ефективності від цього нуль. Вже не кажучи про неконституційність подібних законів і рішень.

З важливими рішеннями не варто затягувати, бо подальша неминуча втрата підтримки президента суспільством, помножена на сплив пʼятирічного представницького мандату чинного глави держави, може призвести до очевидно загрозливих викликів для існування нашої держави як такої.

Поки що час для цього є. Але час не вічний.

Джерело

Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК

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