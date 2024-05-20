Тепла погода, подекуди дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко на 21 травня
У вівторок, 21 травня, в Україні очікується тепла погода, в низці регіонів місцями пройдуть дощі, подекуди з грозами
Про це повідомила у Telegram синоптик Наталка Діденко.
Вдень 21 травня передбачається +20...+27°C, у місцевостях, де буде більше сонця, температура може бути ще вищою.
Дощі, подекуди з грозами, пройдуть місцями в прикарпатських областях, на Волині, Рівненщині, Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині, Черкащині, Харківщині.
"Що не ввійшло у цей список - завтра без опадів", - зазначила пані Діденко.
У Києві 21 травня очікується тепла погода з максимальною температурою повітря +24...+26°C, дощ малоймовірний.
Надалі тиждень в Україні очікується теплим, до помірної спеки, вночі +10...+14°C, на узбережжях морів +8...+11°C.
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