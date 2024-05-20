Допомагав росіянам готувати прорив на Покровському напрямку: жителю Донеччини загрожує до 12 років тюрми

Про це інформує пресцентр СБУ.

За їхніми даними, чоловік передавав окупантам геолокації вогневих позицій артилерії та укріпрайонів українських військ. Щоб виявити місця базування підрозділів ЗСУ, він автостопом об’їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей.

Під час розвідувальних вилазок фігурант "звітував" російській розвідці про виявлені пункти можливої дислокації українських захисників. За отриманими координатами рашисти планували здійснити масовані удари із використанням фугасних авіабомб та реактивної артилерії.

Співробітники СБУ провели заходи з убезпечення пунктів базування ЗСУ, а потім затримали фігуранта у його власному помешканні. В інформатора вилучено мобільний телефон, з якого він передавав голосові повідомлення з розвідданими.

Як встановило слідство, підозрюваним виявився місцевий житель, який є ідеологічним прихильником рашизму.

Він дистанційно підтримував контакт з двома знайомими – бойовиками окупаційних угруповань РФ, які воюють на східному фронті. Через них інформація потрапляла до воєнної розвідки Росії, яка планувала використати її для підготовки бойових операцій на Донеччині.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за статтею про несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.