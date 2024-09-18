Наталка Діденко розповіла, коли та де в Україні очікувати температуру близько 0 °C

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

"До кінця тижня в Україні очікується ясна тепла погода. Без дощів та заморозків, хіба на високогір'ї Карпат може вночі опускатися до нуля і якогось кволого "мінуса", - повідомила синоптикиня.

Яка погода буде 19 вересня

У четвер, 19 вересня, у східних, центральних областях та на півдні України можливий сильний вітер. На півночі та на заході - максимум помірний.

У південних районах Одеської області можливі дощі, на решті територій - сухо.

Температура повітря впродовж дня передбачається в межах +20...+26 °C, на Закарпатті та навколо Карпат +18...+22 °C.

Що очікувати в Києві

У столиці України завтра буде сухо та сонячно. Температура повітря вдень підніметься до +24 °C.