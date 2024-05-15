Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Скоригували удар "іскандерами" по Покровську: СБУ оголосила підозру в держзраді 6 агентам РФ

Скоригували удар "іскандерами" по Покровську: СБУ оголосила підозру в держзраді 6 агентам РФ

15 травня, 2024 середа
10:25
Кримінал
Зміст

Служба безпеки України оголосила підозри шістьом російським агентам у коригуванні подвійного удару ракетами "Іскандер" по багатоповерхівці у Покровську на Донеччині у серпні 2023 року

Про це інформують пресцентри СБУ та Офісу генпрокурора.

Зазначається, що у результаті спецоперації СБУ одночасно затримано шістьох російських агентів, які перебували за різними адресами і коригували обстріли регіону.

За їхнім наведенням 7 серпня 2023 року окупанти здійснили подвійний удар ракетами "Іскандер" по місту Покровськ. Тоді під час першої атаки окупанти поцілили у багатоквартирний будинок. Коли на місце події прибули поліцейські та рятувальники, росіяни завдали повторного удару.

Крім того, повідомляється, що агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку. Для цього фігуранти поодинці обходили місцевість, де намагались приховано фіксувати оборонні позиції ЗСУ.

П’ятеро агентів добровільно збирали розвідувальну інформацію для ворога у містах Покровськ, Селидове, Курахове, Гірник, Українськ та прилеглих населених пунктах. 

Зловмисники діяли окремо один від одного, але замикались на спільного куратора з воєнної розвідки РФ. Його особу вже встановлено. Саме він створив і дистанційно керував агентурною групою, до якої входило шестеро мешканців Покровського району. Для зручності та оперативності отримання від них даних воєнного характеру він створив групу в месенджері Telegram.

Отримані від спільників відомості керівник відправляв "замовнику" у вигляді текстових повідомлень та координат з Google maps. За понад рік учасники мережі встигли проінформувати окупантів про більш ніж 80 об’єктів. 

Під час обшуків за місцями перебування агентів РФ виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зараз фігуранти перебувають під вартою.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Увечері 7 серпня Росія завдала удару по Покровську Донецької області. Ракети влучили в житлові будинки. Президент України Володимир Зеленський увечері 8 серпня повідомив, що внаслідок удару загинули 9 людей. Серед поранених було двоє дітей, обидва хлопці, один із них, 11-річний Микита, перебував у важкому стані. Також поранення отримали 36 поліціянтів: парамедики, вибухотехніки, дільничні, ювенальні поліцейські та інші.

Теги:
Україна
СБУ
російська армія
Донеччина
державна зрада
ракетний удар
Офіс генпрокурора
Читайте також:
Олександр Усик
14 травня, 2024 вiвторок
"Люди, прокиньтеся": Усик познущався із Ф'юрі та Джошуа через бої проти ексчемпіона UFC
Путін і Білоусов
Автор Катерина Бенюк
14 травня, 2024 вiвторок
Чому Путін змінив Шойгу та хто такий Андрєй Бєлоусов
Предстоятель РПЦ Кирило (Гундяєв)
12 травня, 2024 неділя
ПЦУ: якщо Гундяєв публічно не зречеться ідей "русского міра", його слід вважати єретиком і відлучити від церкви
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.49
    Купівля 39.49
    Продаж 40.02
  • EUR
    Купівля 42.56
    Продаж 43.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
15 травня
10:37
Російські хакери
Хакери РФ активізували атаки на телефони українських військових, - Держспецзв'язку
10:34
Ексклюзив
Карта. Харківщина_1505
На стратегічні прориви у противника не існує запасів, - Згурець
10:27
Еден Голан
Мовники Нідерландів і Португалії обурилися, що на Євробаченні вмикали "штучні" оплески під час виступу Ізраїлю
10:25
Володимир Путін
Путін заявив про "готовність до діалогу". В Україні відреагували
10:09
OPINION
Павло Вернівський
Чому в нас нема економічного лідера
09:45
Бйорн Хьокке
У Німеччині оштрафували члена ультраправої партії за використання нацистської фрази на політичному мітингу
09:38
Ексклюзив
окупанти
Дальні тили ворога насичені технікою та особовим складом, - офіцер НГУ "Рубіж" про ситуацію на сході
09:29
Володимир Зеленський
Зеленський скасував візити до Іспанії та Португалії через внутрішню ситуацію в Україні, - CNN
09:14
КНДР, Північна Корея
КНДР попри санкції відмила понад $147 млн через криптовалютну платформу, - ООН
09:13
Оновлено
Укренерго зранку застосувало контрольовані аварійні відключення по всій Україні
09:08
Оновлено
новини Львівщини
ГУР атакувало нафтобазу у Ростовській області, яку раніше розвідали партизани, - ЗМІ
08:59
Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
У Харкові впродовж доби через російські обстріли постраждали 22 людини
08:39
офіційний представник Пентагону Патрік Райдер
РФ скористалася моментом, ситуація на українському фронті складна, - Пентагон
08:02
OPINION
Валерій Пекар
Україна — досить міцна річ, але і в неї є межа міцності
07:56
Гуманітарна допомога
Від початку масштабної війни США надали майже $2,9 млрд гумдопомоги Україні та країнам, які приймали біженців
07:47
Італія
Італія провела масштабну операцію проти злочинної організації Ндранґета: затримано 142 особи
07:47
Інфографіка
знищений російський танк Т-72
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1510 військових, 14 танків та 48 бронемашин
07:46
На фото людина, що працює за комп'ютером
Військові та цивільні: в Україні зниклими за особливих обставин вважають майже 38 тис. людей
07:28
Оновлено
обстріл, ППО
У Севастополі лунали вибухи: міноборони РФ заявило про знищення 10 ракет ATACMS
07:17
Patriot
США розглядають можливість відправити в Україну ще одну батарею Patriot, - Bloomberg
07:00
Анонс
"Ворскла" - "Шахтар" 0:1 (14 квітня 2014 року, Полтава)
"Ворскла" - "Шахтар": де та коли дивитися фінал Кубка України з футболу
06:59
Голодомор
Комітет парламенту Іспанії визнав Голодомор геноцидом українців і закликав уряд підтримати Україну у війні з РФ
06:47
Дональд Трамп
Приватний літак Трампа зіткнувся з іншим бортом у Флориді
06:40
Навколо Тайваню зафіксували 45 китайських літаків
06:20
Карта бойових дій Харківщина 14.05.24
Росія використовує нову тактику на Харківському напрямку, - ISW
06:11
розколяда родин полонених у Львові
Україна запропонувала обмін військовополонених мусульман на Рамадан, РФ відмовилася, - Координаційний штаб
05:58
Білий Дім
Білий дім попередив Конгрес про надання Ізраїлю військової допомоги на понад $1,2 млрд, - AP
05:44
санкції проти Росії
Фінська Metsä Group продала всі дочірні підприємства в Росії
05:36
На фото: Логотип Євробачення-2024
Українську команду на Євробаченні оштрафували за принт на футболках Free Azovstal Defenders, - alyona alyona
04:07
Молдова
Молдова та ЄС укладуть угоду про розширення співробітництва в галузі безпеки та оборони
03:24
Координаційний штаб
Третина обміняних українських військовополонених вважалися зниклими безвісти - Коордштаб
03:09
Блінкен зустрівся з представниками громадських антикорупційних організацій в Україні
02:50
Білгород, підрив дому 12 травня 2024
"Скидання КАБів з російських літаків на Білгородщину стали звичними": Кислиця про вибух багатоповерхівки у Білгороді
02:19
російські військові окупанти
У Джанкої було атаковано військові об’єкти РФ з новоприбулими підрозділами: росіяни зазнали втрат
01:57
Китай та росія
США порадили Китаю припинити підтримку РФ, якщо він розраховує на продуктивні відносили з Європою
01:48
окупанти
Кислиця в Радбезі ООН розповів, як РФ звільняє засуджених канібалів та маніяків за участь у війні проти України
00:50
гуманітарна допомога
В Україні 40% населення потребує гуманітарної допомоги внаслідок вторгнення РФ, - ООН
00:27
протести в Грузії
"Грузинський уряд має змінити курс": Держдеп США прокоментував ухвалення закону про "іноагентів" у Грузії
00:11
Оновлено
відключення світла
В Україні запровадили екстрені відключення світла
2024, вiвторок
14 травня
23:55
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Наступ РФ на Харківщині: Сили оборони в районі Лук’янців та Вовчанська перемістились на більш вигідні позиції, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV