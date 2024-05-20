Голова УІНП пояснив, за яких умов можна не демонтувати колишню Арку дружби народів

Про це він сказав в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

Голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович назвав три варіанти розвитку події щодо Арки Свободи українського народу, яка раніше мала назву Арка дружби народів.

"Я бачу три сценарії розвитку подій довкола цього об'єкта. Перший сценарій – повний демонтаж. Другий варіант – залишити все, як є, і тоді буде демонтаж примусовий, бо рано чи пізно це зроблять самі громадяни, як зробили з Леніним. Третій варіант – залишити арку і зробити, як у 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою", - поділився Дробович.

Голова УІНП вважає, що варіант із веселкою надасть обʼєкту нового сенсу. Навколо нього вже з'являється новий контекст і нова дискусія.

"Бо тріщина, яка наразі є у виконанні Володимира Кузнєцова і групи, є хорошим і сильним висловлюванням, але вона не стала віральною. Вона не змінила публічний простір так, щоб це зчитувалося, ніхто в приватній розмові не називає її "Аркою тріщини народів". А веселка працює! Це одразу стало зрозуміло, коли виступив "Правий сектор", а це значить, що це вже не зчитують як радянський символ", - наголосив він.

Дробович уточнив, що це не єдиний варіант. Він припустив, що з обʼєкта можна "зробити якусь водяну гірку, яка переозначить функціонально, можливо, щось інше". Щодо доцільності демонтажу арки голова УІНП додав, що не вважає цю дію обов'язковою. Цього можна не робити, якщо місто і громада арку по-справжньому переозначать.

У 2017 році компанія CFC Consulting, яка виграла тендер на здійснення комунікації під час Євробачення, вирішила прикрасити Арку кольорами веселки, адже пісенний конкурс відбувався у Києві під гаслом Celebrate Diversity ("Прославляй різноманітність"). У квітні 2024 року голова УІНП Антон Дробович заявив, що вважає гарною ідею перевизначення Арки у веселку.