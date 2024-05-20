Прем'єр Хорватії Пленкович підтвердив участь у Саміті миру

Про це він та президент України Володимир Зеленський повідомили у соцмережі X.

Пленкович розповів, що в телефонній розмові з українським лідером він підтвердив свою участь у Саміті миру та запевнив, що уряд його держави "продовжуватиме надавати потужну та всебічну допомогу Україні".

"Подякував прем'єр-міністру Пленковичу за підтвердження його участі в Саміті миру у Швейцарії. Крім того, обговорили підтримку з боку Хорватії початку переговорів про вступ України до ЄС і можливість долучення до Вільнюської декларації G7 про підтримку України", - написав Зеленський.