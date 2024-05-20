Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Росія: суцільне лихо, одні чорти. Без варіантів
OPINION

Росія: суцільне лихо, одні чорти. Без варіантів

Валерій Пекар
20 травня, 2024 понедiлок
16:01
Погляд Валерій Пекар

Не хотів розводитися на цю тему, але надто часто вона звучить у бесідах із західними партнерами: коли Росія звернула не туди?

Зміст

Цим же питанням переймаються "хорошіє русскіє": вони шукають момент, коли стався злам траєкторії, коли хороший Єльцин перейшов у поганого Путіна, коли Росія, що стала на шлях демократичного розвитку, повернулася назад, — забуваючи про розстріл парламенту й Першу чеченську війну.

Не було, не було ніякого повороту до демократії. І розвилки не було. Інші шляхи приводили до Руцького, Макашова, Зюганова, Жириновського, Примакова, Степашина. Суцільне лихо, одні чорти. Без варіантів.

Читайте також: Про росіян: поки перші вбивають, другі пишуть романи й танцюють балет

Поворот міг би статися, якби відпустили Чеченську республіку Ічкерія. За нею б пішли інші національні республіки, але цей процес деколонізації укріпив би національне ядро і міг би перемкнути Росію на шлях формування національної держави. Ймовірність успіху не дуже велика, але це могло статися. Збереження ж імперського, колоніального характеру держави не залишало (і не залишає) жодного шансу на зміну історичної траєкторії.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
Володимир Путін
чеченці
русскій мір
Читайте також:
Саломе Зурабішвілі
19 травня, 2024 неділя
Чекають з 2018 року: президентка Грузії Зурабішвілі запросила Макрона відвідати країну на День незалежності
В Ірані зазнав аварії гелікоптер з президентом Раїсі
20 травня, 2024 понедiлок
В авіакатастрофі розбився президент Ірану Раїсі. Реакції світу
Карта бойових дій: Харківщина
18 травня, 2024 субота
Противник хоче перетворити на "сіру зону" і Суми, і Харків, - майор запасу НГУ Гетьман
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.46
    Купівля 39.46
    Продаж 39.99
  • EUR
    Купівля 42.77
    Продаж 43.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
20 травня
16:34
оператор "Київстар"
Унаслідок кібератаки зруйновано 70% віртуальної інфраструктури Київстару, - президент компанії Комаров
16:24
фейк
"Біполярна Британія" і "скасування виборів в Україні": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 20 травня
16:23
Прем'єр Індії Моді
Прем'єр Індії Моді заявив, що його країна візьме участь у Саміті миру
16:16
За держзраду засудили агентів ФСБ, які готували ракетні удари по базах ГУР на Харківщині
16:10
На фото: Кріс Гемсворт
Зʼявилися перші кадри зі зйомок "Відьмака": Ліам Гемсворт перевтілився в Ґеральта з Рівії 
16:08
Мінцифри запускає літню школу зі штучного інтелекту в оборонній сфері
15:58
Ексклюзив
Ллойд Остін
Україна найближчим часом отримає обіцяне, в пріоритеті - системи ППО і снаряди до них, - Остін
15:57
Google
Google планує витратити €1 млрд на розширення дата-центру у Фінляндії
15:46
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:30
обстріл Запоріжжя
На Запоріжжі внаслідок російського обстрілу загинув чоловік
15:27
Оновлено
Вовчанськ, Харківська область
ЗСУ стабілізували лінію фронту на півночі Харківщини. Тривають бої за Вовчанськ, - ОВА
15:22
Російські військові
Росіяни проводять пересувну пропагандистську виставку "Русская весна" на ТОТ Луганщини, - Спротив
15:06
Вовчанськ, Харківщина, евакуація
Частині родин з дітьми, які евакуюються з Харківщини й Сумщини, нададуть додаткову фінансову допомогу: подробиці
15:01
на фото ситуація на фронті
На фронті найгарячіше на Покровському напрямку: зафіксовано 22 атаки, 12 з них тривають, - Генштаб
14:57
Måneskin
Даміано з гурту Måneskin, що переміг на Євробаченні-2021, визнали найкрасивішим чоловіком Італії
14:41
Олександр Литвиненко
Україна усвідомлює, що війна закінчиться переговорами, але потребує не перемир’я, а миру на десятиліття, - секретар РНБО Литвиненко
14:34
Карім А. А. Хан
Головний прокурор МКС Хан запросив ордери на арешт лідерів ХАМАСу і високопосадовців Ізраїлю, зокрема Нетаньягу
14:13
Андрей Пленкович
Прем'єр Хорватії Пленкович підтвердив участь у Саміті миру
14:12
Луганськ, окуповані території, ракетний удар
У Луганську прогриміли вибухи, ймовірний ракетний удар по базі окупантів
14:12
Інтерв’ю
Павел Коваль
Ситуація на Харківщині визначить долю цієї війни, - польський депутат Павел Коваль
14:08
Оновлено
В Ірані зазнав аварії гелікоптер з президентом Раїсі
В авіакатастрофі розбився президент Ірану Раїсі. Реакції світу
14:07
OPINION
Андрій Магера
5 років Зеленського: з важливими рішеннями не варто затягувати
13:50
Україна, прапор, Батьківщина мати
"Такої потреби немає": глава УІНП Дробович про перейменування монумента "Батьківщина-мати"
13:40
Оновлено
Хто має право перевіряти документи військовозобов'язаних?
Міноборони: за два дні роботи Резерв+ свої дані оновили 415 тисяч українців
13:28
У Києві на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом
У Києві на Оболоні відкрили рух новим шляхопроводом
13:27
Олег Кензов
Український співак Олег Кензов виступив на російському фестивалі в Німеччині
13:19
Оновлено
обстріл Харківщини
Росія в неділю вдарила ракетами по базі відпочинку на околиці Харкова: кількість загиблих зросла до 7, поранених - до 28. У регіоні оголосили жалобу
13:14
Контррозвідка СБУ
Шпигував за ППО біля Чорного моря під прикриттям керівника морської компанії: в Одесі затримали агента ФСБ
13:12
коронавірус тест
У МОЗ розповіли, скільки українців перехворіли на коронавірус і ГРВІ протягом епідсезону
13:07
Наталка Діденко
Тепла погода, подекуди дощі з грозами: прогноз погоди від Наталки Діденко на 21 травня
13:05
Ексклюзив
Газета із зображенням покійного президента Ірану Ебрагіма Раїсі. Тегерані, Іран, 20 травня 2024 р.
Однозначності немає: політолог Шлінчак про переформатування політики Ірану після загибелі президента Раїсі
12:26
На фото: Репер Diddy
Репер Diddy зізнався у побитті колишньої дівчини після оприлюднення відео нападу
12:11
Електроенергія
Суттєвий дефіцит, можливі погодинні відключення електрики: ситуація в енергосистемі станом на 20 травня
12:06
OPINION
Ростислав Павленко
Важко бути васалом Піднебесної
11:36
Ексклюзив
Карта бойових дій: Харківщина
Є "сіра зона" у північній частині міста: DeepState про динамічну ситуацію біля Вовчанська
11:35
Огляд
Манчестер Сіті - чемпіон Англії 2023/2024
"Манчестер Сіті" виграв АПЛ, Роналду заробив $260 млн, а Клопп попрощався з "Ліверпулем": Головні новини світового спорту за тиждень
11:22
арка Дружби народів
Голова УІНП пояснив, за яких умов можна не демонтувати колишню Арку дружби народів
11:19
Допомагав росіянам готувати прорив на Покровському напрямку: жителю Донеччини загрожує до 12 років тюрми
11:05
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Є вірогідність, що ЗСУ знищили корабель РФ "Циклон" і в Криму не лишилося носіїв крилатих ракет, - ВМС
11:05
Огляд
міжнародний огляд
Перемога Усика як символічне досягнення для країни та наслідки вторгнення росіян у Харківську область. Акценти світових ЗМІ 20 травня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV