Частині родин з дітьми, які евакуюються з Харківщини й Сумщини, нададуть додаткову фінансову допомогу: подробиці

Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

Кабмін ухвалив рішення, яке дасть змогу реалізувати спільний проєкт Мінсоцполітики та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), спрямований на екстрену додаткову підтримку родин із вразливих категорій. Мова про сім'ї, у складі яких є діти або дорослі з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені родини.

Відповідно до рішення уряду, за підтримки ЮНІСЕФ сім’ї з вразливих категорій, які мають обовʼязково евакуюватися з прифронтових громад Харківської та Сумської областей, після евакуації отримають виплату в розмірі 10 800 грн на одну людину в родині.

Виплати здійснюватимуть таким категоріям сімей з дітьми, які з 1 травня 2024 р. підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації проживали на території Сумщини й Харківщини та належали до однієї чи кількох таких категорій (отримували відповідні виплати від Мінсоцполітики):

у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років

сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років

дітей виховує одинока мати/одинокий батько

сім’я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Додаткову фінансову допомогу надаватимуть одноразово. Тривалість виплат залежатиме від бюджету програми.

Якщо родина евакуюється засобами, які організувала відповідна ОВА, додатково звертатися по отримання цього виду допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично.

Якщо ж родина в рамках обовʼязкової евакуації виїжджає в безпечніше місце самостійно, після евакуації вона має звернутися до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої переїхала, із заявою щодо виплати відповідної допомоги.

Кошти одноразової грошової допомоги зараховуватимуть на рахунок одного з членів сім’ї-отримувача допомоги. Також кошти можна буде одержати через Укрпошту.